Карин Жан-Пьер заявила на брифинге 7 марта, что они действительно приглашали первую леди, однако она не смогла присутствовать. Ранее СМИ писали, что жена Владимира Зеленского отказалась, чтобы не сидеть рядом с Навальной, пишет 24 Канал.

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Что сказали в Белом доме

Я бы отослала вас в Украину, чтобы объяснить ее причины, но она действительно это сделала – она действительно получила от нас приглашение,

– заявила Жан-Пьер.

По ее словам, Елена Зеленская не смогла присутствовать.

Карин Жан-Пьер добавила, что Джо Байден будет продолжать доказывать, что республиканцы Палаты представителей должны двигаться вперед, а спикер должен поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

"Мы знаем, что это получило бы подавляющую поддержку. Кроме того, это касается нашей национальной безопасности – нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить политике помешать нашей национальной безопасности. Так что, президент собирается это четко объяснить", – рассказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Байдена также подтвердила, что вдову Навального Джо Байден также пригласил на выступление в Конгрессе.

"Госпожу Навальную действительно пригласил лично президент. Она не смогла присутствовать. Очевидно, я бы направила вас к ней – чтобы объяснить, почему. Но так, ее пригласили", – заверила Карин Жан-Пьер.

Кроме того, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал в интервью "Голосу Америки", что они уважают решение Елены Зеленской и Юлии Навальной отказаться от участия.

"Но Украина сегодня важная ключевая страна. Украинцы мужественно борются уже более двух лет. И, безусловно, это была бы возможность признать преданность Америки Украине и борьбе, мужества и стойкости украинского народа", – заявил Джон Кирби.

Что известно о приглашении Зеленской