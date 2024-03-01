У ТЦК заявили, що 49-річному жителю Тернопільщини раптово стало зле, почалися судоми та він упав додолу. Однак працівники центру одразу надали першу медичну допомогу та викликали карету швидкої допомоги. Після цього чоловіка доправили до лікарні.

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Яку причину озвучили в ТЦК

У Тернопільському обласному ТЦК та СП розповіли, що в Бучацькій міській лікарні встановили діагноз "напад судом амнезії епілепсії".

29.02.2024 він помер в приміщенні лікарні. Попередній діагноз – епілепсія, судомний синдром. За цим фактом проводиться розслідування,

– зазначають у ТЦК.

Спецпрокуратура перевірить дії ТЦК

Спецпрокуратура в Тернополі перевірить дії службовців військкомату. Також прокурори вже відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного ТЦК та СП влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доправили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи. Досудове розслідування доручено здійснювати слідчим Теруправління ДБР у Львові,

– зазначає Спеціалізована прокуратура.

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