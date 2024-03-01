Саме у ТЦК та СП у місті Бучач чоловік втратив свідомість. Наразі правоохоронці вивчають обставини цього інциденту.

До теми У ТЦК розповіли, з якою періодичністю треба проходити ВЛК, і як оскаржити її висновки

У Тернопільській області чоловік помер після втрати свідомості

У поліції Тернопільщини розповіли, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі. За попередніми даними, медики діагностували у чоловіка напад судом, в анамнезі – епілепсію.

Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено,

– зазначили правоохоронці.

Поліцейські направили тіло чоловіка на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про інцидент були офіційно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з приміткою, що вказує на можливість природних причин смерті чоловіка.

Про цю подію висловився начальник ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко. Він зазначив, що у межах розслідування цього кримінального провадження проведуть повну, всебічну та об'єктивну перевірку, щоб з'ясувати обставини смерті чоловіка.

"Слідчі опитують свідків, очевидців події, медиків, родичів потерпілого", – сказав поліцейський.

Після того, як про інцидент стало відомо, за даними видання "20 хвилин", у Бучачі близько 50 осіб прийшли до будівлі міської ради й вимагали, щоб до них вийшли працівники ТЦК та міської влади. На місці були присутні військком та поліція.

У Рівненській області помер чоловік після 3 днів від мобілізації