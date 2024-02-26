Керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков зазначив, що також є норми, за яких військовозобов'язаний громадянин може оскаржити рішення ВЛК. Для цього є відповідний алгоритм.

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Як часто треба проходити ВЛК і як оскаржити рішення комісії

Волков наголосив, що військовозобов'язаний громадянин у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік.

Тобто військовозобов’язаний, який пройшов ВЛК рік тому, знову зобов’язаний її проходити,

– пояснив керівник Кременчуцького ТЦК та СП.

Що стосується оскаржень рішень військово-лікарської комісії, Волков наголосив, що якщо чоловік не згоден з її висновками, то має звертатися до ТЦК та СП.

"Ми погоджуємо з обласною ВЛК час прибуття, направляємо його і там розглядається його скарга. І рішення районної ВЛК або скасовують, або підтверджують", – пояснив військком.

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