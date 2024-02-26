Юристи повідомляють, що в умовах воєнного стану деякі конституційні права громадян можуть бути обмежені, а обов’язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України набуває найвищого пріоритету. Саме тому є ймовірність того, що військовозобов'язаного можуть викликати до військкомату телефоном.
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Виклик до військкомату телефоном
Юристи запевняють, що вручення повістки через телефон – незаконне. Її повинні вручити особисто в руки конкретній людині та отримати її підпис, як підтвердження того, що повістка отримана.
В разі телефонного дзвінка з військкомату вас можуть лише попросити з’явитися до відповідного військкомату для отримання повістки.
Втім, отримання інформації про призов або запрошення до військкомату з допомогою телефонного зв’язку не може вважатися належним повідомленням. Відповідно, за ігнорування цих повідомлень не передбачена жодна правова відповідальність.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 26 лютого стало відомо, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає демобілізацію строковиків. Це означає негайне звільнення строковиків. Згідно з новим законом, протягом дванадцяти місяців після звільнення з військової служби в запас, ці особи не можуть бути викликані на службу під час мобілізації, якщо вони не висловлюють бажання продовжити військову службу.
- Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що до урядового законопроєкту про зміну правил військової служби, мобілізації та військового обліку подали 4195 правок. Він також зазначив, що як все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді.
- Офіцер управління 12 бригади "Азов" Нацгвардії України Дмитро Андрющенко переконаний, що однією з проблем мобілізації в Україні є недостатня комунікація між військовою владою та суспільством. Він підкреслив, що важливо пояснювати людям, що їх чекає після отримання повістки. Має бути зрозуміло, що чоловіків не залишать без підготовки та не направлять одразу в бій.