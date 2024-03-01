Именно в ТЦК и СП в городе Бучач мужчина потерял сознание. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства этого инцидента.
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В Тернопольской области мужчина умер после потери сознания
В полиции Тернопольской области рассказали, что 27 февраля около 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК, что по улице Подгаецкой в Бучаче. По предварительным данным, медики диагностировали у мужчины приступ судорог, в анамнезе – эпилепсию.
Во время осмотра тела умершего видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не было обнаружено,
– отметили правоохранители.
Полицейские направили тело мужчины на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Сведения об инциденте были официально внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве с примечанием, что указывает на возможность естественных причин смерти мужчины.
Об этом событии высказался начальник ГУ Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко. Он отметил, что в рамках расследования этого уголовного производства проведут полную, всестороннюю и объективную проверку, чтобы выяснить обстоятельства смерти мужчины.
"Следователи опрашивают свидетелей, очевидцев происшествия, медиков, родственников потерпевшего", – сказал полицейский.
После того как об инциденте стало известно, по данным издания "20 минут", в Бучаче около 50 человек пришли к зданию городского совета и требовали, чтобы к ним вышли работники ТЦК и городской власти. На месте присутствовали военком и полиция.
В Ровенской области умер мужчина после 3 дней от мобилизации
- В Ровенской области 16 февраля умер 29-летний Игорь Мельник. Это произошло через 3 дня с момента его мобилизации.
- Родные парня сообщили, что 14 февраля их сын вышел из дома, чтобы пойти на прием к врачу из-за плохого самочувствия, но домой так и не вернулся. Позже Игорь позвонил родным и сообщил, что проходит ВВК.
- Через два дня мужчина умер в психиатрической больнице, куда его доставили из-за плохого самочувствия. По словам сестры Игоря, он имел проблемы со здоровьем, в частности, высокое давление и эпилепсию.
- Пресс-секретарь Ровенского областного ТЦК Татьяна Кмеристова рассказала, что по состоянию на сейчас для мобилизованных процесс прохождения ВВК упрощен. Поэтому, таких врачей, как психиатр и нарколог, в перечне обязательных нет, из-за чего и парень мог погибнуть.