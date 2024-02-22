В Ровенской области 29-летний Игорь Мельник умер. Он был жителем села Батькив Дубенского района. Говорится, что это произошло на третий день после мобилизации.
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Умер через три дня после призыва
Родители погибшего рассказали, что 14 февраля их сын вышел из дома, чтобы пойти на прием к врачу, поскольку имел плохое самочувствие. Впрочем, к сожалению, домой он так и не вернулся.
Позже Игорь позвонил родным и сообщил, что проходит ВВК (военно-врачебную комиссию – 24 Канал). И уже через несколько дней, а именно - 16 февраля, родители получили страшную весть. Их сын умер в психиатрической больнице.
Сестра погибшего Надежда рассказала, что в течение последних нескольких дней ее брат плохо себя чувствовал, поэтому решил посетить врача. Женщина заверила, что парень всегда имел слабое здоровье, в частности высокое давление и эпилепсию.
У него поднималось давление. Он взял документы и поехал, чтобы обратиться за помощью в больницу. Он взял с собой около 25 тысяч гривен,
– вспоминает Надежда.
Как сообщили родственники, после этого Игорь исчез и не выходил на связь, а уже 16 февраля их известили о смерти парня. Родные утверждают, что на теле парня были травмы и синяки.
Рука переломана. Ноги синие. Рука вообще в ключице выбита,
– добавили они.
Пока точно не известно, как Игорь оказался на ВВК, а затем на полигоне. В справке о смерти указано, что последние часы своей жизни он находился в областной психиатрической больнице в селе Орловка.
Староста села Батькив Виталий Дидук рассказал, что 8 февраля им было получено распоряжение из 20-го отделения военкомата Радивиловского или Дубенского ТЦК. По его словам, в документе был и погибший Игорь.
Староста добавил, что парень повестку принял вместе с распоряжением.
Что сказали медики
По словам медицинского директора заведения, в больницу Игоря привезли по направлению начальника медицинской службы в состоянии алкогольного делирия.
На фоне злоупотребления алкоголем были зрительные галлюцинации, возбуждения. Это состояние было необратимым. Были выраженные изменения печени, селезенки, почек, надпочечников и главное – дегенеративные изменения головного мозга,
– утверждает врач Анатолий Калинюк.
В то же время директор психиатрической больницы Александр Задорожный инициировал служебное расследование относительно смерти 29-летнего Игоря.
Сделан вывод, что вины работников больницы в смерти этого военнослужащего нет,
– добавил он.
Как ситуацию прокомментировали в местном ТЦК
Пресс-секретарь Ровенского областного ТЦК Татьяна Кмеристова рассказала, что по состоянию на сейчас для мобилизованных процесс прохождения ВВК упрощен.
Поэтому, таких врачей, как психиатр и нарколог, в перечне обязательных нет. В ТЦК уверяют, что если мобилизованный не согласен с решением медкомиссии, он имеет право обжаловать это.
Пока официального комментария районного или областного ТЦК по инциденту пока не было.