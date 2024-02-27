Чи варто говорити про посилення мобілізації в Україні враховуючи зміни у законодавстві, розповіли у ТЦК.

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Зокрема, очільник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков зазначив, що вживати поняття "посилена мобілізація" некоректно.

Попри зміни, у нашій державі продовжать проводити мобілізаційні заходи у плановому режимі.

"Давайте спершу дочекаємося прийняття закону. Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі залежно від потреби, і надалі будуть проводитися", – зазначив керівник ТЦК.

Зауважте. В профільному комітеті пояснили, що таке "справедлива мобілізація". Зокрема, там наголосили, що мова не про те, щоб усі обов'язково потрапили до окопів, а про справедливий механізм її організації та проведення. А також вручення повісток у всім зрозумілий спосіб.

Мобілізація в Україні: актуально