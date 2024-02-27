Чи варто говорити про посилення мобілізації в Україні враховуючи зміни у законодавстві, розповіли у ТЦК.
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Зокрема, очільник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков зазначив, що вживати поняття "посилена мобілізація" некоректно.
Попри зміни, у нашій державі продовжать проводити мобілізаційні заходи у плановому режимі.
"Давайте спершу дочекаємося прийняття закону. Можу сказати, що заходи мобілізації, які проводилися у плановому режимі залежно від потреби, і надалі будуть проводитися", – зазначив керівник ТЦК.
Мобілізація в Україні: актуально
- 26 лютого Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає демобілізацію строковиків. Це означає негайне звільнення строковиків.
- 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлену версію законопроєкту про мобілізацію у першому читанні. Кілька днів тому завершився термін, коли депутати могли подавати правки до документа, який розглядатимуть у другому читанні. У парламенті сказали, що загалом було подано понад 4 000 правок.