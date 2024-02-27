Стоит ли говорить об усилении мобилизации в Украине учитывая изменения в законодательстве, рассказали в ТЦК.

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В частности, глава Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков отметил, что употреблять понятие "усиленная мобилизация" некорректно.

Несмотря на изменения, в нашем государстве продолжат проводить мобилизационные мероприятия в плановом режиме.

"Давайте сначала дождемся принятия закона. Могу сказать, что меры мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться", – отметил руководитель ТЦК.

Заметьте. В профильном комитете объяснили, что такое "справедливая мобилизация". В частности, там отметили, что речь не о том, чтобы все обязательно попали в окопы, а о справедливом механизме ее организации и проведения. А также вручение повесток всем понятным способом.

Мобилизация в Украине: актуально