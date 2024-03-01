В ТЦК заявили, что 49-летнему жителю Тернопольщины внезапно стало плохо, начались судороги и он упал наземь. Однако работники центра сразу оказали первую медицинскую помощь и вызвали карету скорой помощи. После этого мужчину доставили в больницу.
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Какую причину озвучили в ТЦК
В Тернопольском областном ТЦК и СП рассказали, что в Бучацкой городской больнице установили диагноз "приступ судом амнезии эпилепсии".
29.02.2024 он умер в помещении больницы. Предварительный диагноз – эпилепсия, судорожный синдром. По этому факту проводится расследование,
– отмечают в ТЦК.
Спецпрокуратура проверит действия ТЦК
Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих военкомата. Также прокуроры уже открыли уголовное производство по факту вероятного превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК и СП власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.
Медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма. Тело доставили в Тернопольского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Досудебное расследование поручено осуществлять следователям Теруправления ГБР во Львове,
– отмечает Специализированная прокуратура.
Смерть после посещения военкомата: что известно
- В городе Бучач Тернопольской области в больнице внезапно умер 49-летний мужчина. В медицинское учреждение его доставили из Территориального центра комплектования.
- 27 февраля около 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК, что по улице Подгаецкой в Бучаче. По предварительным данным, медики диагностировали у мужчины приступ судорог, в анамнезе – эпилепсию.
- Правоохранители отметили, что при осмотре тела умершего видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не было обнаружено.
- После того, как об инциденте стало известно, в Бучаче около 50 человек пришли к зданию городского совета и требовали, чтобы к ним вышли работники ТЦК и городской власти. На месте присутствовали военком и полиция.