В ТЦК заявили, что 49-летнему жителю Тернопольщины внезапно стало плохо, начались судороги и он упал наземь. Однако работники центра сразу оказали первую медицинскую помощь и вызвали карету скорой помощи. После этого мужчину доставили в больницу.

Читайте также Состоится ли усиление мобилизации в Украине после принятия законопроекта: ответ ТЦК

Какую причину озвучили в ТЦК

В Тернопольском областном ТЦК и СП рассказали, что в Бучацкой городской больнице установили диагноз "приступ судом амнезии эпилепсии".

29.02.2024 он умер в помещении больницы. Предварительный диагноз – эпилепсия, судорожный синдром. По этому факту проводится расследование,

– отмечают в ТЦК.

Спецпрокуратура проверит действия ТЦК

Спецпрокуратура в Тернополе проверит действия служащих военкомата. Также прокуроры уже открыли уголовное производство по факту вероятного превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК и СП власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма. Тело доставили в Тернопольского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Досудебное расследование поручено осуществлять следователям Теруправления ГБР во Львове,

– отмечает Специализированная прокуратура.

Смерть после посещения военкомата: что известно