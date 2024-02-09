Чи мають право працівники ТЦК зупинити на вулиці чоловіка та забрати його до військкомату, розповів заступник начальника мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК і СП у Києві Володимир Новосядлий.

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"Це не задача ТЦК – витягувати громадянина з квартири"

За словами Новосядлого, представники військкомату можуть запропонувати людині проїхати до ТЦК, аби уточнити облікові дані. Якщо громадянин відмовляється і ухиляється від призову, вони не можуть самостійно затримати і примусово доправити цю особу до військкомату. Потрібно викликати поліцію. Правоохоронці складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося.

Водночас Новосядлий зазначає, що на другому році війни "ніхто нікого нікуди не повинен тягнути", кожен громадянин має усвідомлювати свої обов'язки. Зокрема, обов'язок прийти до ТЦК та уточнити свої дані.

За словами посадовця, велика кількість людей досі ще цього не зробила.

Кабмін розширив повноваження ТЦК

9 лютого уряд значно розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час воєнного стану. Що змінилося:

ТЦК працюватимуть цілодобово. Він матиме право: