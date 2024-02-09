Имеют ли право работники ТЦК остановить на улице мужчину и забрать его в военкомат, рассказал заместитель начальника мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый.

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"Это не задача ТЦК – вытаскивать гражданина из квартиры"

По словам Новосядлого, представители военкомата могут предложить человеку проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные. Если гражданин отказывается и уклоняется от призыва, они не могут самостоятельно задержать и принудительно доставить его в военкомат. Нужно вызвать полицию. Правоохранители составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло.

В то же время Новосядлый отмечает, что на втором году войны "никто никого никуда не должен тянуть", каждый гражданин должен осознавать свои обязанности. В частности, обязанность прийти в ТЦК и уточнить свои данные.

По словам чиновника, большое количество людей до сих пор еще этого не сделало.

Кабмин расширил полномочия ТЦК

9 февраля правительство значительно расширило полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время военного положения. Что изменилось:

ТЦК будут работать круглосуточно. Они будут иметь право: