Имеют ли право работники ТЦК остановить на улице мужчину и забрать его в военкомат, рассказал заместитель начальника мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый.
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"Это не задача ТЦК – вытаскивать гражданина из квартиры"
По словам Новосядлого, представители военкомата могут предложить человеку проехать в ТЦК, чтобы уточнить учетные данные. Если гражданин отказывается и уклоняется от призыва, они не могут самостоятельно задержать и принудительно доставить его в военкомат. Нужно вызвать полицию. Правоохранители составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло.
В то же время Новосядлый отмечает, что на втором году войны "никто никого никуда не должен тянуть", каждый гражданин должен осознавать свои обязанности. В частности, обязанность прийти в ТЦК и уточнить свои данные.
По словам чиновника, большое количество людей до сих пор еще этого не сделало.
Кабмин расширил полномочия ТЦК
9 февраля правительство значительно расширило полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время военного положения. Что изменилось:
ТЦК будут работать круглосуточно. Они будут иметь право:
- организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
- вести персонально качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;
- вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время,
- рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.