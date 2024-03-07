Журналисты попросили Львовский областной ТЦК и СП прокомментировать ситуацию. Что сказали в ведомстве, читайте дальше.
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Кричал о помощи
Так, в телеграмм-каналах распространили кадры, на которых мужчины в военной форме пытаются запихнуть прохожего в микроавтобус. В то же время также слышны крики этого гражданина. Он просит о помощи. А именно слышно, как он взывает: "Люди! Люди!". На этот крик сбегаются пожилые женщины. Они осуществляют попытки помешать военным.
Конфликт прохожего и военных из ТЦК: видео соцсети
Матерился на военных
В ТЦК подтвердили, что на видео – его работники. В то же время там отметили, что конфликт спровоцировал сам мужчина. В военкомате отметили, что участнику спора должны были вручить повестку с оповещением о необходимости явиться в ТЦК.
Однако мужчина неадекватно отреагировал. Он, как уверяют в военкомате, нецензурно выражался в адрес военнослужащих, которые были задействованы в оповещении.
Смерть после визита в военкомат
На Тернопольщине в Бучаче 49-летний мужчина умер после визита в ТЦК. В медицинское учреждение его без сознания доставили прямо из военкомата. Предварительно, медики диагностировали у него эпилепсию.
Правоохранители в свою очередь не нашли на теле умершего следов насильственной смерти. После того, как инцидент получил огласку, несколько десятков человек пришли митинговать к зданию городского совета.
В Спепрокуратуре в Тернополе заявили, что проверят действия работников военкомата. Также прокуроры открыли уголовное производство по факту возможного превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК и СП власти или служебных полномочий. "Медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении прокуратуры.