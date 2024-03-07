Журналисты попросили Львовский областной ТЦК и СП прокомментировать ситуацию. Что сказали в ведомстве, читайте дальше.

Смотрите также Дело не только в Навальной: политтехнолог объяснил, почему Зеленская не была на обращении Байдена

Кричал о помощи

Так, в телеграмм-каналах распространили кадры, на которых мужчины в военной форме пытаются запихнуть прохожего в микроавтобус. В то же время также слышны крики этого гражданина. Он просит о помощи. А именно слышно, как он взывает: "Люди! Люди!". На этот крик сбегаются пожилые женщины. Они осуществляют попытки помешать военным.

Конфликт прохожего и военных из ТЦК: видео соцсети

Матерился на военных

В ТЦК подтвердили, что на видео – его работники. В то же время там отметили, что конфликт спровоцировал сам мужчина. В военкомате отметили, что участнику спора должны были вручить повестку с оповещением о необходимости явиться в ТЦК.

Однако мужчина неадекватно отреагировал. Он, как уверяют в военкомате, нецензурно выражался в адрес военнослужащих, которые были задействованы в оповещении.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством представители ТЦК не имеют права задерживать граждан самостоятельно. Они могут только делать это при участии полиции при условии наличия соответствующих оснований. Недавно Кабмин расширил полномочия работников военкоматов. Осенью 2023 года на Львовщине разрешили сотрудникам ТЦК проверять документы у мужчин призывного возраста.

Смерть после визита в военкомат

На Тернопольщине в Бучаче 49-летний мужчина умер после визита в ТЦК. В медицинское учреждение его без сознания доставили прямо из военкомата. Предварительно, медики диагностировали у него эпилепсию.

Правоохранители в свою очередь не нашли на теле умершего следов насильственной смерти. После того, как инцидент получил огласку, несколько десятков человек пришли митинговать к зданию городского совета.

В Спепрокуратуре в Тернополе заявили, что проверят действия работников военкомата. Также прокуроры открыли уголовное производство по факту возможного превышения военнослужащими Чертковского районного ТЦК и СП власти или служебных полномочий. "Медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма", – говорится в сообщении прокуратуры.