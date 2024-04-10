У Києві неповнолітній з ножем напав на дівчину та тяжко її поранив. Правоохоронці повідомили йому про підозру.
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Спочатку він побив хлопця
Спочатку 16-річний побив хлопця, а коли за нього заступилась 18-річна дівчина – вдарив її ножем у живіт. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Правоохоронці з’ясували, що до компанії молодих людей почав чіплятись невідомий хлопець, який перебував неподалік з друзями.
18-річну постраждалу у вкрай важкому стані госпіталізували до лікарні.Її стан вдалося стабілізувати, вона перебуває під наглядом лікарів. Особу нападника вдалося встановити. Ним виявився 16-річний студент столичного коледжу.
За результатами обшуку в його оселі слідчі вилучили одяг, в якому він був на момент вчинення злочину, ножі, кастет та інші речові докази.
У Києві стався смертельний інцидент між охоронцем і його начальником
- У Києві стався трагічний інцидент між охоронцем та його начальником. Так, зловмисник вбив свого керівника через зауваження.
- За даними правоохоронців, чоловік завдав смертельного поранення начальнику за допомогою ножа. Сам зловмисник під час вбивства перебував у стані алкогольного сп'яніння.
- Поліцейські з'ясували, що потерпілий працював начальником зміни з охорони місцевого об'єкта. Того дня він зайшов до гуртожитку та зробив зауваження підлеглому, який вживав спиртні напої.