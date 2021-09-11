Наркобарон европейского масштаба: СМИ выяснили имя задержанного в Киеве фаната Путина
11 сентября 2021 , 05:10Читати новину українською
Источник:болгарская служба "Радио Свобода"
Интерпол много лет разыскивал гражданина Болгарии Эвелина Банева-Брендо. И наконец задержали его украинские правоохранители – в Киеве 7 сентября.
Министерство иностранных дел Болгарии ответило на запрос болгарской службы "Радио Свобода" в отношении личности задержанного. Оказалось, что это наркобарон европейского масштаба.
Начало истории В Киеве спецназовцы задержали фаната Путина, находившегося в международном розыске
В Киеве задержали наркобарона из Болгарии Эвелина Банева-Брендо: что с ним будет дальше
Интерпол разыскивал Эвелина Банева-Брендо с 2016 года. Мужчина уже не является даже подозреваемым – за его плечами несколько судов и приговоров.
- Последний (в 2018 году в Болгарии) – 6 лет лишения свободы за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков.
- Очень хотят увидеть Брендо в Румынии и Италии – там ему грозит 20 и 10 лет за решеткой за незаконный оборот наркотиков.
- А в 2020 году прокуратура Швейцарии объявила о завершении 12-летнего расследования отмывания денег с участием болгарской мафии. В этом деле также фигурировал Банев-Брендо.
Как указывают болгарские СМИ, Болгария и Украина будут договариваться об экстрадиции задержанного.
Коротко о задержании разыскиваемого Интерполом болгарина в Киеве
- Украинские правоохранители 7 сентября разоблачили иностранца, которого разыскивает Интерпол. Об этом рассказали в Киевской прокуратуре, но имени задержанного не сообщили.
- 55-летний мужчина скрывался с поддельными документами, но от преступной деятельности это его не удержало: в арендованном доме под Киевом он устроил целую нарколабораторию.
Обратите внимание:
- 9 сентября в Одесской области задержали боевика "Исламского государства", которого разыскивал Интерпол.
- А 10 сентября в центре Львова задержали чеха, которого искал Интерпол за сексуальное насилие.