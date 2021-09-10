Задержанного подозревают в совершении сексуального насилия и вымогательстве. Его планируют экстрадировать в Чехию.
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Во Львове задержали чеха, которого искал Интерпол
- В 16:05 на проспекте Шевченко правоохранители задержали 42-летнего гражданина Чехии.
- Интерпол объявил мужчину в розыск за совершение сексуального насилия и вымогательства на территории своей страны.
- Злоумышленника задержали оперативники управления уголовного розыска совместно с сотрудниками сектора международного сотрудничества полиции Львовщины.
- Его поместили в изолятор временного содержания.
- Сейчас правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Чехию.
Мужчину разыскивал Интерпол / Фото полиции Львовщины