У центрі Львова затримали чеха, якого шукав Інтерпол за сексуальне насильство

Затриманого підозрюють у вчиненні сексуального насильства та вимаганні. Його планують екстрадувати у Чехію.
До теми У Києві спецпризначенці затримали фаната Путіна, який перебував у міжнародному розшуку
У Львові затримали чеха, якого шукав Інтерпол
- О 16:05 на проспекті Шевченка правоохоронці затримали 42-річного громадянина Чехії.
- Інтерпол оголосив чоловіка у розшук за вчинення сексуального насильства та вимагання на території своєї країни.
- Зловмисника затримали оперативники управління карного розшуку спільно зі співробітниками сектору міжнародної співпраці поліції Львівщини.
- Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо екстрадиції затриманого в Чехію.
Чоловіка розшукував Інтерпол / Фото поліції Львівщини