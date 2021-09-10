У центрі Львова затримали чеха, якого шукав Інтерпол за сексуальне насильство

Затриманого підозрюють у вчиненні сексуального насильства та вимаганні. Його планують екстрадувати у Чехію.

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У Львові затримали чеха, якого шукав Інтерпол

О 16:05 на проспекті Шевченка правоохоронці затримали 42-річного громадянина Чехії.

Інтерпол оголосив чоловіка у розшук за вчинення сексуального насильства та вимагання на території своєї країни.

Зловмисника затримали оперативники управління карного розшуку спільно зі співробітниками сектору міжнародної співпраці поліції Львівщини.

Його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо екстрадиції затриманого в Чехію.



Чоловіка розшукував Інтерпол / Фото поліції Львівщини