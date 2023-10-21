Массовое явление: россияне все чаще употребляют наркотики на передовой

Вражеские СМИ распространили информацию, что российские военные все чаще прибегают к психотропным веществам на поле боя. Но, кажется, российское командование такое положение вещей не смущает.

Попадающий на передовые позиции контингент привык к употреблению запрещенных веществ. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, добавив, что от оккупантов на поле боя много не ожидают.

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Влияет ли употребление запрещенных веществ на боеспособность россиян

Периодически русских военных разоблачают на употреблении мефедрона или солей, и отправляют их не под суд, а в штурмовые отряды Шторм. Там вместе с завербованными заключенными их бросают на первую линию фронта.

Россия никогда не отличалась качественным личным составом. На самом деле какого-либо стратегического влияния на массовое употребление наркотических веществ на линии боевого столкновения на их эффективность нет. Ибо и от личного состава нет особых ожиданий,

– подчеркнул Тарас Жовтенко.

Главная задача, которую перед рядовыми военными ставит их командование, максимально эффективно принять участие в так называемых "мясных" штурмах. А также отвлечь внимание и силы украинских защитников.

"Будет ли он (оккупант – 24 Канал) при этом под влиянием алкоголя или химических веществ, или он просто "турбо-патриот", добровольно все это делающий, российское командование абсолютно не интересует", – отметил Жовтенко.

Ситуация с употреблением наркотиков известна российскому командованию. В конце концов можно предположить, что это искусственно поддерживают во вражеском войске, ведь запрещенные вещества как-то поставляют на фронт.

Тарас Жовтенко о последствиях употребления наркотиков для российских военных: смотрите видео

Для россиян это привычное дело

Употребление химических веществ для российского командования – это, в известной степени, способ контроля над солдатами. А также один из способов принуждать их выполнять приказы.

С одной стороны, это создает некоторые проблемы в отдельных случаях, но стратегически это не влияет на то, что российские войска на передовой будут терять боеспособность. Учитывая контингент, в подавляющем большинстве, там люди, имеющие опыт употребления химических веществ,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.

В российских военкоматах сейчас в большинстве своем набирают людей из глубинок, для которых алкоголь или наркотики – способ развлечься в условиях безработицы.

Поэтому, если это не приобретет более массовый характер, ситуация не выйдет из-под контроля российских командиров, это вряд ли скажется на качестве боеспособности россиян.

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