13 августа, 21:00


Могли продавать несовершеннолетним: полиция проверяет магазин в Киеве на содержание наркотиков в товарах

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Полиция расследует возможную продажу товаров с наркотическими веществами в магазине в Киеве.
  • Экспертиза показала отсутствие наркотических средств в изъятой продукции, но расследование продолжается.

Сетью распространялась информация о якобы продаже товаров с содержанием наркотических веществ в Киеве. Полиция устанавливает все детали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

Продавали ли наркотики в столичном магазине?

В социальных сетях начали распространяться видео местных о магазинах в Киеве, что под видом сувениров якобы продают наркотические вещества. К тому же там обслуживали несовершеннолетних.

Правоохранители получили сообщение о торговле такой продукцией возле станции метро "Левобережная" в Днепровском районе Киева. По данному факту открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины.

Полицейские изъяли образцы товара и направили их на экспертизу.

По результатам экспертизы было установлено отсутствие наркотических средств или психотропных веществ в изъятой продукции,
– добавили в полиции.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители дополнительно проверяют заведение на соблюдение правил ведения хозяйственной деятельности.

