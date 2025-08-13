Киевлянин цинично издевался над бойцом, который потерял конечности на войне. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на УП.

Что известно о мужчине, который устроил громкий скандал на Лукьяновке?

В Киеве 55-летний мужчина включал русскую музыку и выкрикивал пророссийские лозунги к украинским военным. Очевидцы рассказали, что он кричал "слава России", показывал непристойные жесты и насмехался над раненым защитником, который потерял ноги на фронте.

Инцидент произошел возле кафе Monstera Coffee, владелица которой, Маричка Жук, зафиксировала событие на видео и опубликовала в соцсетях. По словам женщины, посетители заведения попросили мужчину выключить русскую музыку, после чего вспыхнул конфликт.

Мужчина навеселе начал ругаться и всячески оскорблять военных. Ранее, здесь уже случались подобные случаи, но жители обычно не писали заявления в полицию.

Однако на этот раз правоохранители приехали сами, увидев публикации в соцсетях, и составили административные правонарушения на мужчину за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Напомним, в апреле этого года группа молодых людей, щеголяя своим поведением, выходили из лимузина на Крещатике под звучание русских песен.