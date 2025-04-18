Так, 17 апреля полиция во время мониторинга соцсетей наткнулась на видео в одном из телеграмм-каналов. На нем группа молодых людей, хвастаясь своим поведением, выходили из лимузина на Крещатике под звучание российских песен, передает 24 Канал.

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Автора видео нашли

Правоохранители установили, что автором поста является 22-летний киевлянин. Парня пригласили в участок, где он рассказал, что оригинал видео был без музыки. Уже публикуя его в Tik Tok, он ради хайпа решил добавить песни российского исполнителя.

Известно, что в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Российская музыка в центре Киева: смотрите видео

К слову, в Киеве двое братьев из Ивано-Франковской области убили 29-летнего мужчину из-за конфликта относительно прослушивания русской музыки.