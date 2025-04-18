Так, 17 квітня поліція під час моніторингу соцмереж натрапила на відео в одному з телеграм-каналів. На ньому група молодих людей, хизуючись своєю поведінкою, виходили з лімузина на Хрещатику під звучання російських пісень, передає 24 Канал.

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Автора відео знайшли

Правоохоронці встановили, що автором допису є 22-річний киянин. Хлопця запросили до відділку, де він розповів, що оригінал відео був без музики. Вже публікуючи його у Tik Tok, він заради хайпу вирішив додати пісні російського виконавця.

Відомо, що відносно порушника складено адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Російська музика у центрі Києва: дивіться відео

До слова, у Києві двоє братів з Івано-Франківської області вбили 29-річного чоловіка через конфлікт щодо прослуховування російської музики.