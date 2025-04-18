Обоим мужчинам объявили подозрения в умышленном убийстве, сейчас они находятся под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева и Киевскую городскую прокуратуру.

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Как между мужчинами возник конфликт

Новые знакомые вместе распивали алкоголь. В прокуратуре сообщили, что причиной ссоры между участниками конфликта стало то, что подозреваемые во время застолья в квартире хотели слушать русскую музыку, а их знакомый попросил ее выключить.

Во время конфликта один из братьев нанес ему несколько ударов ножом, а другой после того, как раненый мужчина упал на пол, ударил несколько раз по голове кастрюлей. В результате полученных травм 29-летний мужчина скончался,

– говорится в сообщении.

О преступлении в полицию сообщил один из злоумышленников. Правоохранители уточнили, что в разгар ссоры братья ножом и металлической кастрюлей нанесли потерпевшему более 20 ударов в область груди, спины и лица, от которых он погиб на месте происшествия.

Подозреваемым, двум братьям 21 и 22 лет, объявили о подозрении по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, недавно на окраине Ивано-Франковска, вблизи Вовчинецких холмов правоохранители обнаружили тело 19-летнего парня с ножевыми ранениями. К убийству местного жителя, вероятно, причастны подростки.