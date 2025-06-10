Инцидент произошел в Ирпене в местном кафе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео в социальных сетях и сообщение полиции Киевской области.

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В кафе в Ирпене играла российская музыка

На утро после атаки по Киеву, которая принесла масштабные разрушения и жертв, администратор заведения питания включила для посетителей российскую музыку. На событие отреагировали полицейские.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители нашли видеозапись инцидента. Установлено, что кафе находится в одном из парков Ирпеня в районе Синергии.

Какая-то прорашковская забегаловка позволяет себе на весь парк включать песни рашистов,

– сообщил пользователь сети Андрей Смолий.

В Ирпене включали российскую музыку в кафе: смотрите видео

Участковые офицеры полиции поехали на место, где администратор заведения громко слушали песню российской исполнительницы. С женщиной провели профилактическую беседу и составили административный протокол за мелкое хулиганство. Неизвестно, или она самостоятельно включала запрещенные песни, или сделала это по просьбе посетителей. Полицейские отметили важность соблюдения норм поведения в публичных местах.

Напомним, в Киеве двое 17-летних жителей города и их 20-летний товарищ слушали российскую музыку после трагедии в Сумах, что вызвало возмущение у прохожих. Юноши не реагировали на замечания и только усиливали звук. Полиция задержала их за мелкое хулиганство, а юноши объяснили свои действия состоянием опьянения.