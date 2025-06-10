Інцидент стався в Ірпені у місцевому кафе. Про це пише 24 Канал з посиланням на відео в соціальних мережах та повідомлення поліції Київської області.

Дивіться також Підрізали машини, розкидали долари: у Києві молодь перекривала рух та слухала російську музику

У кафе в Ірпені грала російська музика

На ранок після атаки по Києву, що принесла масштабні руйнування та жертв, адміністраторка закладу харчування ввімкнула для відвідувачів російську музику. На подію відреагували поліцейські.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці знайшли відеозапис інциденту. Встановлено, що кафе знаходиться в одному з парків Ірпеня в районі Синергії.

Якась прорашківська забігайлівка дозволяє собі на весь парк вмикати пісні рашистів,

– повідомив користувач мережі Андрій Смолій.

В Ірпені вмикали російську музику в кафе: дивіться відео

Дільничні офіцери поліції поїхали на місце, де адміністраторка закладу гучно слухали пісню російської виконавиці. Із жінкою провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Невідомо, чи вона самостійно вмикала заборонені пісні, чи зробила це на прохання відвідувачів. Поліцейські наголосили на важливості дотримання норм поведінки у публічних місцях.

Нагадаємо, у Києві двоє 17-річних жителів міста та їхній 20-річний товариш слухали російську музику після трагедії в Сумах, що викликало обурення в перехожих. Юнаки не реагували на зауваження та лише посилювали звук. Поліція затримала їх за дрібне хуліганство, а юнаки пояснили свої дії станом сп’яніння.