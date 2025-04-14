Правоохоронці столиці встановили порушників і вже притягнули їх до відповідальності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.
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Що відомо про інцидент
Поліція виявила відео інциденту під час моніторингу соціальних мереж. Серед порушників – двоє 17-річних мешканців столиці, а також 20-річний житель області.
Юнаки пояснюють свої дії станом сп’яніння, мовляв, напередодні вживали алкогольні напої, які придбав старший товариш.
Правоохоронці склали на хлопців адміністративні матеріали за статтями про дрібне хуліганство й розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.
Батьків порушників також притягнули до відповідальності за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
Юнаків притягнули до відповідальності: дивіться фото
Наразі з молодиками працюють представники Служби безпеки України.
Нагадаємо, через російський удар у Вербну неділю, 13 квітня, у Сумах загинуло 34 людини, ще 119 осіб постраждало. До лікарень госпіталізовано 34 поранених, 10 з них – у важкому стані.