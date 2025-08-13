Киянин цинічно глумився з бійця, який втратив кінцівки на війні. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на УП.

Що відомо про чоловіка, який влаштував гучний скандал на Лук'янівці?

У Києві 55-річний чоловік вмикав російську музику та вигукував проросійські гасла до українських військових. Очевидці розповіли, що він кричав "слава Росії", показував непристойні жести й насміхався з пораненого захисника, який втратив ноги на фронті.

Інцидент стався біля кав'ярні Monstera Coffee, власниця якої, Марічка Жук, зафіксувала подію на відео та опублікувала в соцмережах. За словами жінки, відвідувачі закладу попросили чоловіка вимкнути російську музику, після чого спалахнув конфлікт.

Чоловік напідпитку почав лаятися й всіляко ображати військових. Раніше, тут уже траплялися подібні випадки, але мешканці зазвичай не писали заяви до поліції.

Однак цього разу правоохоронці приїхали самі, побачивши публікації в соцмережах, і склали адміністративні правопорушення на чоловіка за дрібне хуліганство та появу в громадських місцях у нетверезому стані.

