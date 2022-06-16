Нас просто расстреливали из танков, – директор Украинского дома о спасении из Мариуполя

В многострадальном Мариуполе российская армия стреляла из "Градов" по зданиям – тела людей приходилось собирать по частям и хоронить во дворах. Сквер, где раньше гуляли мариупольцы, превратился в кладбище.

Гражданские также умирали без важных для них медикаментов и своевременного лечения. Об этих и других нюансах выживания в блокадном городе – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал директор Украинского дома в Мариуполе Игорь Павлюк.

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Расстрел из танков

Игорь родился и вырос в Мариуполе. Он вспоминает свой родной город красивым и развивающимся. И до конца не мог поверить, что в 21 веке возможно все то, что сделали оккупационные войска. Ведь в его понимании война даже идеологическая не может продолжаться с таким физическим уничтожением.

24 февраля утро Игоря началось, как и у большинства украинцев – с сообщений от родных. Он сразу уехал на работу, где уже к тому времени собралось большое количество украинских военных. Это было крупнейшее по объемам учреждение в городе. Поэтому бойцы отсюда уходили на передовую. Мужчина отметил, что украинские защитники были хорошо настроены и с мыслями, что это скоро закончится.

Все шли на свои позиции с желанием закончить это как можно скорее. Они в этом и не сомневались, но, к сожалению, не получилось так, как они хотели,

– отметил он.

Кладбище вместо сквера

В Мариуполе сейчас много массовых захоронений. Одно из них расположено возле дома культуры, где работал Игорь. Раньше там был сквер, где отдыхали местные жители.

Сейчас там кладбище. Когда там начали хоронить людей, я уже хоронил возле своего дома. Я этого не видел, но знаю, что там много убитых,

– сказал он.

Игорь Павлюк / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В Украинском доме работало 200 человек. Около 50 из них сегодня так и не вышли на связь. По словам мужчины, авиабомбы падали рядом, но прямого попадания в здание не было.

У нас было "веселее". Нас просто расстреливали из танков. Передняя часть дома вся была расстреляна. Притом, что около 150 человек в этот момент находились в подвале. Меня уже не было. Я находился в своем районе и не мог туда приходить,

– рассказал он.

Люди находили что-то белое и выбегали, потому что боялись, что их просто завалят в подвале. Там было несколько сотрудников, а большинство – это те, кто жил в соседних домах. Обычные гражданские с детьми, бабушками, дедушками, с собаками, котами, попугаями.

Мариуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

"Если бы не позвали их, то, вероятно, моих детей уже не было"

Первое попадание в дом, где жил мужчина вместе с семьей, было 9 марта. До этого "прилетало" в соседние дома. Поэтому люди, оказавшись без воды, газа, света и связи, готовили уже на кострах и надеялись, что все это может до них и не дойти. Это ведь был центр города, и здесь расположена важная инфраструктура.

В моем понимании, если вы хотите в этом городе продолжать жить и что-то налаживать, то не нужно его так уничтожать. А оно получилось ровно наоборот,

– отметил Игорь Павлюк.

9 марта семья поднялась с улицы от костра к себе в квартиру на шестом этаже. Дети мужчины пошли к себе в спальню. И только когда их позвали на кухню, то ровно через 20 секунд прилетело в их комнату.

Если бы не позвали их, то, вероятно, моих детей уже не было. Мы схватили свои документы, они уже готовы были. Единственное, что мы не думали, что мы спустимся 9 марта в подвал и больше в квартиру фактически не вернемся,

– добавил он.

Игорь Павлюк рассказал, как едва не потерял детей / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам мужчины, он пытался несколько раз подниматься, чтобы найти хоть какие-то продукты. Но это было очень небезопасно, ведь уже работали снайперы. 16 марта в здание было прямое попадание, оно загорелось. Пламя разошлось по всему зданию.

У нас падали балконы, был пожар, температура была высокой. А мы сидели в подвале. Мы пытались затушить, но дым был сильным, и это было невозможно. Мы просто стояли и смотрели, как все это сгорает,

– рассказал собеседник.

"Как минимум один человек в день из нашего дома умирал"

Машину Игоря сожгли, поэтому уехать было невозможно. Как минимум один человек в день из дома, где жил мужчина, умирал. Это, в частности, были люди пожилого возраста, оставшиеся без необходимых лекарств, те, у которых была онкология или кто входил в диабетические комы. Они остались без медицинского ухода и умирали, потому что им не могли оказать своевременную помощь.

9 марта наша соседка гуляла с двумя собаками на улице. Ее разорвало надвое. Мы не хоронили ее несколько дней, потому что думали, что будут забирать тело. Но забирать было некуда, и нам предложили отнести ее на балкон. Скажу страшные вещи, но две части тела в двух разных покрывалах. Так мы ее похоронили внизу,

– рассказал он.

Мариуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Женщина пожилого возраста, проживавшая на четвертом этаже, погибла в день первого обстрела. Ее пытались отдать, чтобы кто-то забрал и похоронил. Но никто не уносил тело погибшей.

Мы замотали ее в ее ковер. Она еще долго лежала. Мы все думали, что с ней делать, потому что вокруг все сильно обстреливали. Мы боялись хоронить ее. Страшная судьба, потому что попал осколок, и она еще и сгорела. Так она и осталась там,

– рассказал он.

Хоронить людей приходилось и из соседних домов. Это тоже было очень быстро, и назвать это захоронением очень сложно. По словам Игоря, убитых присыпали землей, потому что выкопать нормальную яму было невозможно. С умершими пытались оставлять документы на случай, если вдруг кто-то их найдет, чтобы понимали кто это.

"Подвальная семья"

В укрытиях жили все, как большая дружная "подвальная семья". Мужчины разжигали костер, который постоянно пытались поддерживать. Ведь разжигать его еще раз не было времени, да и было опасно.

В подвале с Игорем находились около 150 человек. Мужчина называет это своеобразной "подвальной миграцией", когда люди из одних подвалов перебегали в другие. Где-то останавливались, пожили и пошли дальше. Передвигаться по городу было невозможно.

Я вышел на улицу проверить остатки моей машины. Никак не мог поверить, что она не заводится и не уезжает. В это время подъехали российские "Грады" и начали обстреливать. Не могу сказать, что контузило, но два дня после этого я не слышал вообще ничего. И в этот день я сказал: "Все, мы идем",

– рассказал Игорь.

Мариуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

По городу не было блокпостов. Просто хаотично передвигались российские военные. По словам мужчины, они не были их мишенью, но никто из них и не смотрел, чтобы гражданские куда-то не попали.

Потому что когда уже оккупанты зашли к нам, я говорил: "Сделайте хоть какой-нибудь пешеходный коридор, чтобы у меня могли люди из подвала выйти". На что они ответили: "Мы этим не занимаемся. Для нас вас здесь вообще нет. Это ваши вопросы". Поэтому люди выбегали прямо на свой страх и риск,

– вспомнил он.

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Спасение пешком

Из подвала собственного дома они вышли 22 марта в 11:00 и пешком дошли до ТРЦ "ПортCity". Опасаясь, чтобы их не депортировали в Россию, семья свернула в Старый Крым и переночевала у близкого друга.

До этого Игорь познакомился в подвале с людьми, у которых была машина, но они еще боялись выходить. Им он оставил записки, чтобы примерно понимать, как будут идти, чтобы потом встретиться в одном месте. Всего из Мариуполя выходило девять человек, включая Игоря.

Мариуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

К тому времени уже действовали так называемые "фильтрационные лагеря". Однако мужчине удалось обойти их в Донецкой области. В Запорожской – "фильтрации" еще не было, но мужчин на блокпостах раздевали и унижали. По словам Игоря, он своим сказал, что это нужно перетерпеть, чтобы поехать дальше.

Все осталось там, но мы живы. Мы вышли на руках с собакой. Она у нас уже старенькая, и одна лапа фактически не ходила. В Киеве она на удивление начала ходить на всех четырех. Видимо, стресс,

– подытожил Игорь Павлюк.

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