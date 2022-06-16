Нас просто розстрілювали з танків, – директор Українського дому про порятунок з Маріуполя

У багатостраждальному Маріуполі російська армія гатила з "Градів" по будівлях – тіла людей доводилося збирати частинами та ховати на подвір'ях. Сквер, де раніше гуляли маріупольці, перетворився на кладовище.

Цивільні також помирали без важливих для них медикаментів та своєчасного лікування. Про ці та інші нюанси виживання у блокадному місті – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів директор Українського дому в Маріуполі Ігор Павлюк.

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Розстріл із танків

Ігор народився та виріс у Маріуполі. Він пригадує своє рідне місто красивим і таким, яке розвивалося. І до кінця не міг повірити, що у 21-му столітті можливе все те, що зробили окупаційні війська. Адже у його розумінні війна, навіть ідеологічна, не може тривати з таким фізичним знищенням.

24 лютого ранок Ігоря розпочався як і в більшості українців – з повідомлень від рідних. Він одразу поїхав на роботу, де вже на той час зібралася велика кількість українських військових. Це був найбільший заклад за об'ємом у місті. Тому бійці звідси вирушали на передову. Чоловік зауважив, що українські захисники були добре налаштовані та з думкою, що це все швидко закінчиться.

Всі йшли на свої позиції з бажанням закінчити це якнайшвидше. Вони в цьому і не сумнівалися, але, на жаль, не вийшло так, як вони хотіли,

– зазначив він.

Кладовище замість скверу

У Маріуполі зараз багато масових поховань. Одне з них розташоване біля будинку культури, де працював Ігор. Раніше там був сквер, де відпочивали місцеві жителі.

Зараз там кладовище. Коли там почали хоронити людей, я вже хоронив біля свого будинку. Я це не бачив, але знаю, що там багато вбитих,

– сказав він.

Ігор Павлюк / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В Українському домі працювали 200 людей. Близько 50 з них на сьогодні так і не вийшли на зв'язок. За словами чоловіка, авіабомби падали поруч, але прямого попадання у будівлю не було.

У нас було веселіше. Нас просто розстрілювали з танків. Передня частина будинку вся була розстріляна. При тому, що близько 150 людей в цей момент перебували у підвалі. Мене вже там не було. Я перебував у своєму районі й не міг туди приходити,

– розповів він.

Люди знаходили щось біле та вибігали, бо боялися, що їх просто завалять у підвалі. Там було кілька співробітників, а більшість – це ті, які жили у сусідніх будинках. Звичайні цивільні з дітьми, бабусями, дідусями, з собаками, котами, папугами.

Маріуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

"Якби не покликали їх, то, мабуть, моїх дітей вже не було"

Перше попадання у дім, де проживав чоловік разом з родиною, було 9 березня. До цього "прилітало" у сусідні будинки. Тому люди, опинившись без води, газу, світла та зв'язку, готували вже на вогнищах і сподівалися, що до них все це може й не дійде. Адже це був центр міста і тут розташована важлива інфраструктура.

У моєму розумінні, якщо ви хочете у цьому місті продовжувати жити та щось налаштовувати, то не треба його так знищувати. А воно вийшло рівно навпаки,

– зазначив Ігор Павлюк.

9 березня родина піднялася з вулиці від вогнища до себе у квартиру, що на шостому поверсі. Діти чоловіка пішли до себе у спальню. І тільки як їх покликали на кухню, то рівно через 20 секунд прилетіло в їхню кімнату.

Якби не покликали їх, то, мабуть, моїх дітей вже не було. Ми схопили свої документи, вони вже були готові. Єдине, що ми не думали, що ми спустимося 9 березня у підвал і більше у квартиру фактично не повернемося,

– додав він.

Ігор Павлюк розповів, як ледь не втратив дітей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За словами чоловіка, він намагався кілька разів підійматися, щоб знайти хоч якісь продукти. Але це було дуже небезпечно, адже вже працювали снайпери. 16 березня у будинок було пряме попадання, він загорівся. Полум'я розійшлося по всій будівлі.

У нас падали балкони, була пожежа, температура була високою. А ми в цей час сиділи у підвалі. Ми намагалися затушити, але дим був сильним і це було неможливо. Ми просто стояли й дивилися, як все це згорає,

– розповів співрозмовник.

"Як мінімум, одна людина в день з нашого будинку помирала"

Машину Ігоря спалили, тому виїхати було неможливо. Як мінімум, одна людина в день з будинку, де проживав чоловік, помирала. Це, зокрема, були люди літнього віку, які залишилися без необхідних ліків, ті, які мали онкологію чи входили в діабетичні коми. Вони залишилися без медичного догляду та помирали, бо їм не могли надати своєчасну допомогу.

9 березня наша сусідка гуляла з двома собаками на вулиці. ЇЇ розірвало на двоє. Ми не хоронили її кілька днів, бо думали, що будуть тіло забирати. Але забирати було нікуди й нам запропонували віднести її на балкон. Скажу страшні речі, але дві частини тіла у двох різних покривалах. Так ми її похоронили внизу,

– розповів він.

Маріуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

Жінка літнього віку, яка проживала на четвертому поверсі, також загинула в день першого обстрілу. ЇЇ намагалися віддати, щоб хтось забрав та похоронив. Але ніхто не забирав тіло загиблої.

Ми замотали її в її ж килим. Вона довго ще лежала. Ми все думали, що ж з нею робити, бо довкола все сильно обстрілювали. Ми боялися хоронити її. Страшна доля, бо потрапив осколок і вона ще й згоріла. Так вона й залишилася там,

– розповів він.

Ховати людей доводилося і з сусідніх будинків. Це також було дуже швидко і назвати це захороненням дуже складно. За словами Ігоря, вбитих присипали землею, бо викопати нормальну яму було неможливо. З померлими намагалися залишати документи на випадок, якщо раптом хтось колись їх знайде, щоб розуміли хто це.

"Підвальна родина"

В укриттях жили всі, як велика дружня "підвальна родина". Чоловіки розпалювали вогнище, яке постійно намагалися підтримувати. Адже розпалювати його ще раз не було часу та було небезпечно.

У підвалі з Ігорем перебувало близько 150 людей. Чоловік називає це своєрідною "підвальною міграцією", коли люди з одних підвалів перебігали в інші. Десь зупинялися, пожили й пішли далі. Пересуватися містом було неможливо.

Я вийшов на вулицю перевірити залишки моєї машини. Ніяк не міг повірити, що вона не заводиться та не їде. У цей час під'їхали російські "Гради" та почали обстрілювати. Не можу сказати, що контузило, але два дні після цього я не чув взагалі нічого. І в цей день я сказав: "Все, ми йдемо",

– розповів Ігор.

Маріуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

По місту не було блокпостів. Просто хаотично пересувалися російські військові. За словами чоловіка, вони не були їхньою мішенню, але ніхто з них і не дивився, щоб цивільні кудись не попали.

Бо коли вже окупанти зайшли до нас, я казав: "Зробіть хоча б якийсь пішохідний коридор, щоб в мене могли люди з підвалу вийти". На що вони відповіли: "Ми цим не займаємося. Для нас вас тут взагалі немає. Це ваші питання". Тому люди вибігали просто на свій страх і ризик,

– пригадав він.

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Порятунок пішки

З підвалу власного будинку вони вийшли 22 березня о 11:00 ранку та пішки дійшли до ТРЦ "ПортCity". Боячись, щоб не депортували у Росію, родина звернула у Старий Крим і переночувала у близького друга.

До цього Ігор познайомився у підвалі з людьми, які мали машину, але вони ще боялися виходити. Їм він залишив записки, щоб приблизно розуміти, як будуть йти, щоб потім зустрітися в одному місці. Всього з Маріуполя виходило дев'ятеро людей, включно з Ігорем.

Маріуполь / Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

На той час вже діяли так звані "фільтраційні табори". Однак, чоловіку вийшло обійти їх в Донецькій області. В Запорізькій – "фільтрації" ще не було, але чоловіків на блокпостах роздягали та принижували. За словами Ігоря, він своїм сказав, що це треба перетерпіти, щоб поїхати далі.

Все залишилося там, але ми живі. Ми вийшли на руках з собакою. Вона у нас вже старого віку й одна лапа фактично не ходила. У Києві вона на диво почала ходити на всіх чотирьох. Мабуть, стрес,

– підсумував Ігор Павлюк.

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