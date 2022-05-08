Нашли кулон и останки: 13-летняя София, разыскиваемая родными, вероятно, погибла

Девушка София Раецкая, разыскиваемая родными, вероятно, погибла во время того, как пыталась эвакуироваться на Харьковщине.

В полицию поступила информация о потере связи с людьми, которые двигались колонной из 15 автомобилей рядом с поселком Старый Салтов в направлении Харькова.

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Люди пытались уехать на территорию, подконтрольную ВСУ. Колонну нашли 6 мая. Прибывшие на место следователи обнаружили подбитый вражеский танк, а в 150 метрах от них – обгоревшие трупы с остатками военной формы России.

Недалеко правоохранители нашли тела 4 гражданских

В 300 метрах от мертвых оккупантов следователи увидели обстрелянные автомобили. В 6 машинах были отверстия от пуль и обломков. Также в автомобиле, к сожалению, нашли 4 трупа. Все тела еще не были идентифицированы, но, скорее всего, это участники эвакуационной колонны.

Отдельно хочу добавить о девушке, которую искали через социальные сети – Раецкая София. К сожалению, в автомобиле, в котором она находилась, найдены останки и кулон, на который ссылаются родные,

– добавил начальник следственного управления полиции Харьковщины.

Последствия обстрела эвакуационной колонны: фото Сергей Болвинов

Болвинов убежден, что военные преступники будут наказаны.

История пропавшей девочки Софии: что известно

4 мая колонна частных автомобилей выехала из города Волчанск Чугуевского района Харьковской области, пытаясь выехать на подконтрольную ВСУ территорию.

В тот же день оккупанты обстреляли эту колонну вблизи поселка Старый Салтов.

В результате вражеской атаки пострадала семья. 6-месячный ребенок, находившийся в одной из машин, получил ранения, но местонахождение другого 13-летнего ребенка не знали. Поэтому родные начали искать ее через социальные сети.

О поисках ребенка сообщила харьковский волонтер Наталья Попова. Девушку зовут София, а на ее шее мог быть кулон с ее именем.

В сети ходили предположения, что девочку могли забрать в госпиталь в Чугуеве. Но руководитель Чугуевской центральной районной больницы Вячеслав Грушка опроверг эту информацию.

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