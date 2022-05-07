Местонахождение девочки неизвестно

В сети распространялось сообщение о том, что девочку могли забрать в Чугуевскую больницу. В то же время Общественное пишет, что руководитель Чугуевской центральной районной больницы Вячеслав Грушка сказал, что в их больницу раненых оттуда не привозили.

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Что известно об обстреле авто

4 мая колонна частных авто, выехавших из Волчанска Чугуевского района Харьковской области в поселке Старый Салтов, попала под обстрел.

6-месячный ребенок, находившийся в одной из машин, получил ранения. В то же время местонахождение другой 13-летней девочки пока неизвестно,

– говорится в сообщении Генпрокуратуры.

О поисках ребенка сообщила харьковская волонтер Наталья Попова. Девушку зовут Софья, на шее девочки может быть кулон с ее именем.

13-летняя София, которую разыскивают / Фото фейсбук Наталии Поповой

Ситуация в Харьковской области: последние новости

Российские военные не перестают обстреливать жилые массивы Харькова и области. Неприятель использует артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Так, 5 мая россияне 5 раз обстреляли город, используя реактивную систему залпового огня. Вражеские обстрелы не прекратились и 6 мая – оккупанты атаковали жилой массив Харькова – Северную Салтовку.

В то же время Вооруженные силы Украины продолжают выбивать российских захватчиков с украинской территории. Вчера защитникам удалось установить контроль над 6 селами в Харьковской области. Освобождены: Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа, а также часть села Черкасские Тишки.

Как известно, российские захватчики хотят присоединить Харьковскую область к Белгородской области. Для этого россияне начали собирать подписи за соответствующий "референдум".

К слову, обстрелы людей, пытающихся выехать с оккупированных территорий, или территорий, где продолжаются активные боевые действия, не является новым для оккупантов. Россияне не обращают внимания ни на женщин, ни на детей, ни на пожилых людей.

В телефонных разговорах оккупанты делятся с родными содеянным. Так, СБУ перехватила запись, на которой россиянин рассказал, как он расстрелял гражданского, который просто разговаривал по телефону.

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