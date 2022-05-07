Цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Внимание Оккупанты на Луганщине ударили по больнице и заводу "Азот": есть значительные разрушения

Количество пострадавших увеличилось

5 мая в результате обстрела врагом жилых домов в селе Красная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик.

4 мая в результате обстрела ранен 6-месячный ребенок.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области

В целом количество детей, пострадавших от российских оккупантов, в областях:

в Донецкой области – 139,

Киевской – 116,

Харьковской – 98,

Черниговской – 68,

Херсонской – 46,

Николаевской – 44,

Луганской – 37,

Запорожской – 27,

Сумской – 17,

в г. Киеве – 16,

Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов российскими войсками повреждено 1635 учебных заведений, в том числе 126 из них полностью разрушены.

Обратите внимание! В Украине продолжается 73-й день полномасштабной войны России против Украины. По данным Генштаба, основные боевые действия сосредоточены на Востоке и на Юге нашего государства. На Слобожанском направлении россияне обстреливают Харьков и близлежащие населенные пункты. На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения.

Россияне воюют с мирным населением

Российские оккупанты продолжают цинические обстрелы кассетными снарядами мирного населения в Изюме . При этом враг обвиняет в использовании этого оружия Вооруженные Силы Украины.

Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома за 6 недель войны .

Российские военные убивают в Украине как женщин, так и детей. Враг совершает тяжелые военные преступления и надеется остаться безнаказанным.

В телефонных разговорах оккупанты делятся с родными содеянным. Так, СБУ перехватила запись, на которой захватчик рассказал, как он расстрелял гражданского, который просто разговаривал по телефону.

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