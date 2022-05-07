Цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Внимание Оккупанты на Луганщине ударили по больнице и заводу "Азот": есть значительные разрушения
Количество пострадавших увеличилось
5 мая в результате обстрела врагом жилых домов в селе Красная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик.
4 мая в результате обстрела ранен 6-месячный ребенок.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области
В целом количество детей, пострадавших от российских оккупантов, в областях:
- в Донецкой области – 139,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 98,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 46,
- Николаевской – 44,
- Луганской – 37,
- Запорожской – 27,
- Сумской – 17,
- в г. Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов российскими войсками повреждено 1635 учебных заведений, в том числе 126 из них полностью разрушены.
Россияне воюют с мирным населением
- Российские оккупанты продолжают цинические обстрелы кассетными снарядами мирного населения в Изюме . При этом враг обвиняет в использовании этого оружия Вооруженные Силы Украины.
- Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома за 6 недель войны .
- Российские военные убивают в Украине как женщин, так и детей. Враг совершает тяжелые военные преступления и надеется остаться безнаказанным.
- В телефонных разговорах оккупанты делятся с родными содеянным. Так, СБУ перехватила запись, на которой захватчик рассказал, как он расстрелял гражданского, который просто разговаривал по телефону.
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