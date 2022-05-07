Цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению количества пострадавших в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Внимание Оккупанты на Луганщине ударили по больнице и заводу "Азот": есть значительные разрушения

Количество пострадавших увеличилось

5 мая в результате обстрела врагом жилых домов в селе Красная Поляна Изюмского района Харьковской области получил ранение 11-летний мальчик.

4 мая в результате обстрела ранен 6-месячный ребенок.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области

В целом количество детей, пострадавших от российских оккупантов, в областях:

  • в Донецкой области – 139,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 98,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 46,
  • Николаевской – 44,
  • Луганской – 37,
  • Запорожской – 27,
  • Сумской – 17,
  • в г. Киеве – 16,
  • Житомирской – 15.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов российскими войсками повреждено 1635 учебных заведений, в том числе 126 из них полностью разрушены.

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