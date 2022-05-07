Цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо встановлення кількості постраждалих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Увага Окупанти на Луганщині вгатили по лікарні та заводу "Азот": є значні руйнування

Кількість постраждалих збільшилась

5 травня внаслідок обстрілу ворогом житлових будинків у селі Червона Поляна Ізюмського району Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик.

4 травня в результаті обстрілу поранено 6-місячну дитину.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині

Загалом кількість діток, які постраждали від російських окупантів, в областях:

у Донецькій області – 139,

Київській – 116,

Харківській – 98,

Чернігівській – 68,

Херсонській – 46,

Миколаївській – 44,

Луганській – 37,

Запорізькій – 27,

Сумській – 17,

у м. Києві – 16,

Житомирській – 15.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів російськими військами пошкоджено 1635 навчальних закладів, зокрема 126 із них повністю зруйновані.

Зверніть увагу! В Україні триває 73-ий день повномасштабної війни Росії проти України. За даними Генштабу, основні бойові дії зосереджені на Сході та на Півдні нашої держави. На Слобожанському напрямку росіяни обстрілюють Харків та прилеглі населені пункти. На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти продовжують артилерійські обстріли уздовж всієї лінії зіткнення.

Росіяни воюють з мирним населенням

Російські окупанти продовжують цинічні обстріли касетними снарядами мирного населення в Ізюмі. При цьому ворог звинувачує у використанні цієї зброї Збройні Сили України.

Майже дві третини українських дітей були змушені залишити свої домівки за 6 тижнів війни.

Російські військові вбивають в Україні як жінок, так і дітей. Ворог здійснює важкі воєнні злочини і сподівається залишитись непокараним.

В телефонних розмовах окупанти діляться з рідними скоєним. Так, СБУ перехопила запис, на якому загарбник розповів, як він розстріляв цивільного, який просто розмовляв телефоном.

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