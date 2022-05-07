Цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо встановлення кількості постраждалих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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Кількість постраждалих збільшилась
5 травня внаслідок обстрілу ворогом житлових будинків у селі Червона Поляна Ізюмського району Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик.
4 травня в результаті обстрілу поранено 6-місячну дитину.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині
Загалом кількість діток, які постраждали від російських окупантів, в областях:
- у Донецькій області – 139,
- Київській – 116,
- Харківській – 98,
- Чернігівській – 68,
- Херсонській – 46,
- Миколаївській – 44,
- Луганській – 37,
- Запорізькій – 27,
- Сумській – 17,
- у м. Києві – 16,
- Житомирській – 15.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів російськими військами пошкоджено 1635 навчальних закладів, зокрема 126 із них повністю зруйновані.
Росіяни воюють з мирним населенням
- Російські окупанти продовжують цинічні обстріли касетними снарядами мирного населення в Ізюмі. При цьому ворог звинувачує у використанні цієї зброї Збройні Сили України.
- Майже дві третини українських дітей були змушені залишити свої домівки за 6 тижнів війни.
- Російські військові вбивають в Україні як жінок, так і дітей. Ворог здійснює важкі воєнні злочини і сподівається залишитись непокараним.
- В телефонних розмовах окупанти діляться з рідними скоєним. Так, СБУ перехопила запис, на якому загарбник розповів, як він розстріляв цивільного, який просто розмовляв телефоном.
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