Цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо встановлення кількості постраждалих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Увага Окупанти на Луганщині вгатили по лікарні та заводу "Азот": є значні руйнування

Кількість постраждалих збільшилась

5 травня внаслідок обстрілу ворогом житлових будинків у селі Червона Поляна Ізюмського району Харківської області отримав поранення 11-річний хлопчик.

4 травня в результаті обстрілу поранено 6-місячну дитину.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині

Загалом кількість діток, які постраждали від російських окупантів, в областях:

  • у Донецькій області – 139,
  • Київській – 116,
  • Харківській – 98,
  • Чернігівській – 68,
  • Херсонській – 46,
  • Миколаївській – 44,
  • Луганській – 37,
  • Запорізькій – 27,
  • Сумській – 17,
  • у м. Києві – 16,
  • Житомирській – 15.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів російськими військами пошкоджено 1635 навчальних закладів, зокрема 126 із них повністю зруйновані.

Росіяни воюють з мирним населенням

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