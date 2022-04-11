Вплив війни на дітей

Про це заявив директор програм з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ Мануель Фонтейн. За його словами, що з 3,2 мільйона дітей, які, за оцінками ООН, залишилися вдома, майже половина може зіткнутися із ризиком нестачі їжі.

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Через напади на інфраструктуру водопровідної системи та відключення електроенергії в Україні близько 1,4 мільйона людей залишилися без доступу до води. Ще 4,6 мільйона людей мають лише обмежений доступ,

– сказав представник ЮНІСЕФ.

Він наголосив, що найгірша ситуація для дітей у Маріуполі та Херсоні. Там діти та їхні сім'ї нині тижнями сидять без водопостачання та каналізації, без регулярного постачання їжі та медичного обслуговування. Вони ховаються у своїх будинках та підвалах, чекаючи, коли закінчаться бомбардування.

Фонтейн також висловив занепокоєння щодо вибухонебезпечних предметів, які можуть призвести до смерті та травм дітей, а також щодо збоїв у навчанні по всій країні.

"Закриття шкіл по всій країні впливає на навчання – і майбутнє – 5,7 мільйона дітей шкільного віку та 1,5 мільйона студентів у вищих навчальних закладах, можуть відчути цей негативний вплив", – заявив представник ЮНІСЕФ.

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