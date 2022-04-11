Влияние войны на детей

Об этом заявил директор программ по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн. По его словам, из 3,2 миллиона детей, которые, по оценкам ООН, остались дома, почти половина может столкнуться с риском нехватки еды.

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Из-за нападений на инфраструктуру водопроводной системы и отключения электроэнергии в Украине около 1,4 миллиона человек остались без доступа к воде. Еще 4,6 миллиона человек имеют только ограниченный доступ,

– сказал представитель ЮНИСЕФ.

Он отметил, что наихудшая ситуация для детей в Мариуполе и Херсоне. Там дети и их семьи сейчас неделями сидят без водоснабжения и канализации, без регулярного снабжения еды и медицинского обслуживания. Они прячутся в своих домах и подвалах, ожидая, когда закончатся бомбардировки.

Фонтейн также выразил обеспокоенность по поводу взрывоопасных предметов, которые могут привести к смерти и травмам детей, а также по поводу сбоев в обучении по всей стране.

"Закрытие школ по всей стране влияет на обучение – и будущее – 5,7 миллиона детей школьного возраста и 1,5 миллиона студентов в высших учебных заведениях, могут ощутить это негативное влияние", – заявил представитель ЮНИСЕФ.

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