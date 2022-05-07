Російські окупанти продовжують наступальні дії з метою взяття під контроль Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних межах. Також окупанти хочуть утримувати сухопутний коридор з Кримом.

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На Поліському напрямку наступальних дій росіян не зафіксували, так само як і на Сіверському. Однак на останньому триває спорудження позицій та смуг на кордоні з Курською областю Росії.

Ситуація на Сході

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів. У той час на Ізюмському напрямку росіяни ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

На Донецькому та Таврійському напрямках загарбники продовжують артилерійські обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог використовує оперативно-тактичну авіацію, щоб завдавати ударів по позиціях наших військ.

У Маріуполі ситуація залишається складною на напруженою. Окупанти продовжують блокувати наших захисників на території "Азовсталі" та здійснили чергову спробу штурму.

Що відбувається на Півдні

На Південнобузькому напрямку росіяни з артилерії атакували позиції наших військ. Крім того, загарбники за допомогою реактивних систем залпового вогню та ракет завдали ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва.

Водночас у селі Івано-Кепине на Миколаївщині вдалося знищити склад боєприпасів ворога. Щобільше, наші воїни перетворили на брухт близько 20 одиниць ворожої техніки.

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни намагаються вживати заходів для забезпечення життєдіяльності своїх військ.

Останні новини з фронту

За даними оперативного командування "Південь", лише за минулу добу на Півдні знищили 21 окупанта, 4 самохідні гаубиці, безпілотник, "Град". Також Збройні Сили знищило "Тор", який окупанти готували для атаки на острів Зміїний.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, 6 травня вдалося збити аж 14 російських безпілотників "Орлан-10".

Російські війська під час обстрілу знищили Національний музей імені Григорія Сковороди біля Харкова. Після прямого влучання снаряду почала горіти будівля XVIII століття.

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