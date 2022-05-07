Російські окупанти продовжують наступальні дії з метою взяття під контроль Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних межах. Також окупанти хочуть утримувати сухопутний коридор з Кримом.
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На Поліському напрямку наступальних дій росіян не зафіксували, так само як і на Сіверському. Однак на останньому триває спорудження позицій та смуг на кордоні з Курською областю Росії.
Ситуація на Сході
На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів. У той час на Ізюмському напрямку росіяни ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотників.
На Донецькому та Таврійському напрямках загарбники продовжують артилерійські обстріли уздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог використовує оперативно-тактичну авіацію, щоб завдавати ударів по позиціях наших військ.
У Маріуполі ситуація залишається складною на напруженою. Окупанти продовжують блокувати наших захисників на території "Азовсталі" та здійснили чергову спробу штурму.
Що відбувається на Півдні
На Південнобузькому напрямку росіяни з артилерії атакували позиції наших військ. Крім того, загарбники за допомогою реактивних систем залпового вогню та ракет завдали ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва.
Водночас у селі Івано-Кепине на Миколаївщині вдалося знищити склад боєприпасів ворога. Щобільше, наші воїни перетворили на брухт близько 20 одиниць ворожої техніки.
У тимчасово окупованому Херсоні росіяни намагаються вживати заходів для забезпечення життєдіяльності своїх військ.
Останні новини з фронту
- За даними оперативного командування "Південь", лише за минулу добу на Півдні знищили 21 окупанта, 4 самохідні гаубиці, безпілотник, "Град". Також Збройні Сили знищило "Тор", який окупанти готували для атаки на острів Зміїний.
- За даними командування Повітряних сил ЗСУ, 6 травня вдалося збити аж 14 російських безпілотників "Орлан-10".
- Російські війська під час обстрілу знищили Національний музей імені Григорія Сковороди біля Харкова. Після прямого влучання снаряду почала горіти будівля XVIII століття.
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