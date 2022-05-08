Знайшли кулон та залишки: 13-річна Софія, яку розшукували рідні, ймовірно, загинула

Дівчина Софія Раєцька, яку розшукували рідні, ймовірно, загинула під час того, як намагалася евакуюватися на Харківщині.

До поліції надійшла інформація про втрату зв'язку із людьми, які рухалися колонною з 15 авто поруч селища Старий Салтів у напрямку Харкова.

До теми Ворог завдав удару по лікарні в Оріховому: хотів добити поранених і вбити лікарів

Люди намагалися виїхати на територію, підконтрольну ЗСУ. Колону знайшли 6 травня. Прибувши на місце, слідчі виявили підбитий ворожий танк, а в 150 метрах від них – обгорілі тупи з залишками військової форми Росії.

Недалеко правоохоронці знайшли тіла 4 цивільних

За 300 метрів від мертвих окупантів слідчі побачили обстріляні автівки. У 6 автівках були отвори від куль та уламків. Також в автомобілі, на жаль, знайшли 4 трупи. Всі тіла ще не ідентифікували, але, скоріше за все, це учасники евакуаційної колони.

Окремо хочу додати про дівчину, яку шукали через соціальні мережі – Раєцька Софія. На жаль, в автомобілі, в якому вона знаходилась, знайдені залишки трупу та кулон, на який зсилаються рідні,

– додав начальник слідчого управління поліції Харківщини.

Наслідки обстрілу евакуаційної колони: фото Сергій Болвінов

Болвінов переконаний, що військові злочинці будуть покарані.

Історія зниклої дівчинки Софії: що відомо

4 травня колона приватних авто виїхали з міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області, намагаючись виїхати на підконтрольну ЗСУ територію.

Того ж дня окупанти обстріляли цю колону поблизу селища Старий Салтів.

Внаслідок ворожої атаки постраждала сім'я. 6-місячна дитина, яка перебувала в одній із машин, отримала поранення, але місцеперебування іншої 13-річної дитини не знали. Тож рідні почали шукати її через соціальні мережі.

Про пошуки дитини повідомила харківська волонтерка Наталія Попова. Дівчину звати Софія, а на її шиї міг бути кулон з її іменем.

У мережі ходили припущення, що дівчинку могли забрати до шпиталю в Чугуєві. Але керівник Чугуївської центральної районної лікарні В'ячеслав Грушка заперечив цю інформацію.

До теми – окупанти зруйнували школу на Луганщині, де було 90 людей: дивіться відео