Насиловал падчерицу и снимал: на Ровенщине отстояли пожизненное осуждение мужчины
Источник:пресс-служба Офиса Генпрокурора
На Ровенщине отчим изнасиловал и снимал на видео свою 10-летнюю падчерицу. Прокуратура отстояла пожизненное заключение мужчины, хоть он устроил настоящие судебные баталии.
Осужденный и его защитник неоднократно обжаловали приговор. Они сначала обращались в апелляционную, а затем и в кассационную инстанцию.
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Суд окончательно отстоял приговор за изнасилование
Верховный Суд не удовлетворил ни одну из жалоб и оставил осужденному наказание – пожизненное лишение свободы. Решение изначально и устанавливал суд первой инстанции.Заметьте! Мужчина сначала, во время разбирательства в суде, частично признавал собственную вину. Однако прокуроры в суде все же доказали, что осужденный несколько месяцев насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это.
Мать девочки узнала об изнасиловании случайно. Женщина увидела в телефоне мужчины видео с дочерью, после чего сразу сообщила полицейским. В июне 2021 года 32-летнего насильника приговорили к пожизненному заключению и только сейчас это решение окончательно оставили в силе.
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