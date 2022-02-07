Злоумышленнику уже избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внести залог. Следователи выясняют были ли еще другие жертвы насильника.
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Обстоятельства преступления
Правоохранители установили, что в ночь на 26 июля 2021 года инспектор подвозил домой 13-летнюю девушку. Вместо этого он отвез ее в безлюдное место, где изнасиловал. Перед тем преступник отдыхал с друзьями своей сестры.
За два дня до этого он совершил аналогичное преступление. В частности, по такой же схеме изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры. Девушка была подвыпившей.
Теперь насильнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Последние случаи изнасилования в Украине
- В начале февраля стало известно об инциденте в Кривом Роге, который произошел еще в январе. В одном из магазинов одежды города покупатель набросился на продавщицу. Он хотел ее изнасиловать.
- В Белой Церкви суд завершил рассмотрение дела двухлетней давности. Оно касалось разбойного нападения на женщину и ее изнасилования. На момент совершения преступления в феврале 2020 года нелюдям было 18 и 19 лет. Они напали на 42-летнюю женщину, которая вышла из дома поздно вечером, один из них заражен ВИЧ.
- Также в Киеве суд взял под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании 25-летней девушки. Он удерживал ее в неволе в течение двух дней.