О преступлении в полицию сообщил отец пострадавшей. Всех, кто располагает любой информацией о месте нахождения злоумышленника, просят позвонить по номерам 057-70-59-363, 70-59-300 или 102.

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Несовершеннолетнюю изнасиловали в подъезде

В 14:40 9 февраля правоохранителям позвонил мужчина и рассказал, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали. Инцидент произошел во втором подъезде дома №3Г на улице Ахсарова. Неизвестный напал на девушку между девятым и техническим этажами.

Приметы злоумышленника:

25 – 35 лет,

170 – 180 сантиметров роста,

светло-русые волосы,

светлая щетина,

желтые зубы;

на кости левого бедра – свежий шрам, похожий на монету;

был одет во все темное, за плечами имел рюкзак.

Сейчас правоохранители опрашивают местных жителей и пытаются разыскать насильника.



Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю в подъезде / Фото "Харьков Life"