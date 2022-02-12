Про злочин поліцію повідомив батько постраждалої. Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зловмисника, просять зателефонувати за номерами 057-70-59-363, 70-59-300 або 102.

До теми Інспектор колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх дівчат: справу розслідує ДБР

Неповнолітню зґвалтували у під'їзді

О 14:40 9 лютого правоохоронцям зателефонував чоловік та розповів, що його неповнолітню доньку зґвалтували. Інцидент трапився у другому під'їзді будинку №3Г на вулиці Ахсарова. Невідомий напав на дівчину між дев'ятим та технічним поверхами.

Прикмети зловмисника:

25 – 35 років,

170 – 180 сантиметрів зросту,

світло-русяве волосся,

світла щетина,

жовті зуби;

на кістці лівого стегна – свіжий шрам, схожий на монету;

був одягнений у все темне, за плечима мав рюкзак.

Наразі правоохоронці опитують місцевих жителів та намагаються розшукати ґвалтівника.



Чоловік зґвалтував неповнолітню в під'їзді / Фото "Харків Life"