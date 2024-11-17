Про це повідомив у соцмережах мер Харкова Ігор Терехов, пише 24 Канал. В області також є загроза від ударних дронів.

Хронологія ночі Росія запустила дрони: для яких областей є загроза від "Шахедів"

Вибухи у Харкові вночі 17 листопада: що відомо

Повітрну тривогу в Харківській області оголосили о 23:49 16 листопада. Повітряні сили писали і про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку, і про прольоти ударних дронів-камікадзе ворога у регіоні.

А за кілька хвилин після 3 ранку міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи у місті.

У місті чутно вибухи – ворог здійснив запуск КАБів у бік міста. Будьте обережні!

– написав він у соціальних мережах.

Станом на момент публікації додаткової інформації не було.

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