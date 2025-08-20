"Это не был полноценный прорыв": командир "Перуна" объяснил, что случилось под Добропольем
- Российские подразделения временно проникли в тыловые районы под Добропольем, но ситуация стабилизирована, и враг изолирован.
- Цель российских атак на Доброполье и Белозерское заключается в дестабилизации логистики украинских подразделений с помощью FPV-дронов.
- Командир "Перун" отметил, что угроза окружения Покровска пока отсутствует, и командование приняло меры для стабилизации ситуации.
Подразделения России временно проникли в тыловые районы под Добропольем, но ситуация уже стабилизирована. Основной целью противника является дестабилизация логистики украинских подразделений.
О ситуации на Покровском направлении в интервью 24 Каналу рассказал командир 1-й отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.
Что происходило под Добропольем?
По словам "Перуна" ситуация вблизи Доброполья стабилизирована, а проблемы просачивания в тыловые районы частично решены. Российские группы избегали ожесточенных столкновений. А при контакте с украинскими войсками, отходили, ища другие пути. Благодаря рассредоточению своих подразделений они влияли на украинские войска.
Это не был полноценный прорыв нашей линии обороны. Надо понимать, что это произошло вследствие того, что у нас очень критически не хватает пехоты по сравнению с противником. У него ее больше и это дает возможность искать слабые места,
– сказал военный.
Накопление сил противника больше нет, уверяет командир полка. Те оккупанты, что просочились в тыл, изолированы и зачищаются. Однако есть и участки, которые еще нуждаются в полной зачистке.
Почему россияне усиленно атакуют Белозерское и Доброполье?
Как сообщил "Перун" российские атаки на Доброполье и Белозерское имеют целью ухудшить логистику и рассредоточить тыловые подразделения.
Враг пытается изолировать пути снабжения, с помощью FPV-дронов для поражения логистики больше, чем огневых позиций.
Это еще один из элементов боя, который они очень качественно стали использовать, скопировав нашу модель, ту же "Линию дронов", которая обрезала им всю логистику. Сейчас они пытаются воспроизвести это в своих условиях,
– добавил "Перун".
Относительно угрозы окружения Покровска, то военный ответил, что пока она отсутствует. Командование в свою очередь приняло меры для стабилизации участка.
Имел ли враг успех на Покровском направлении?
Силы обороны Украины ликвидировали выступление врага в направлении Доброполья, а остатки российских подразделений зачищают в селах.
Позже ВСУ стабилизировали обстановку вблизи Доброполья, зачистив несколько населенных пунктов на северо-востоке. Прорывы оккупантов с применением ударных БпЛА были напрасными.
На Покровском направлении российские войска собрали группировку численностью более 110 тысяч военных. Силы обороны Украины принимали меры для уничтожения этих групп.