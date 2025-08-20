Подразделения России временно проникли в тыловые районы под Добропольем, но ситуация уже стабилизирована. Основной целью противника является дестабилизация логистики украинских подразделений.

О ситуации на Покровском направлении в интервью 24 Каналу рассказал командир 1-й отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

Что происходило под Добропольем?

По словам "Перуна" ситуация вблизи Доброполья стабилизирована, а проблемы просачивания в тыловые районы частично решены. Российские группы избегали ожесточенных столкновений. А при контакте с украинскими войсками, отходили, ища другие пути. Благодаря рассредоточению своих подразделений они влияли на украинские войска.

Это не был полноценный прорыв нашей линии обороны. Надо понимать, что это произошло вследствие того, что у нас очень критически не хватает пехоты по сравнению с противником. У него ее больше и это дает возможность искать слабые места,

– сказал военный.

Накопление сил противника больше нет, уверяет командир полка. Те оккупанты, что просочились в тыл, изолированы и зачищаются. Однако есть и участки, которые еще нуждаются в полной зачистке.

Почему россияне усиленно атакуют Белозерское и Доброполье?

Как сообщил "Перун" российские атаки на Доброполье и Белозерское имеют целью ухудшить логистику и рассредоточить тыловые подразделения.

Враг пытается изолировать пути снабжения, с помощью FPV-дронов для поражения логистики больше, чем огневых позиций.

Это еще один из элементов боя, который они очень качественно стали использовать, скопировав нашу модель, ту же "Линию дронов", которая обрезала им всю логистику. Сейчас они пытаются воспроизвести это в своих условиях,

– добавил "Перун".

Относительно угрозы окружения Покровска, то военный ответил, что пока она отсутствует. Командование в свою очередь приняло меры для стабилизации участка.

Имел ли враг успех на Покровском направлении?