Не классические ДРГ: каких угроз остерегается Киев

В сети распространяется информация об угрозе проникновения ДРГ на Киев. Однако вероятную угрозу представляют агенты, которые до сих пор есть на территории Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что это стандартный стиль российской пропаганды. Между тем украинцам нужно придерживаться информационной гигиены.

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Агенты вместо ДРГ

Россия продолжает обвинять Украину в теракте в "Крокус Сити Холл" и возможно использует это для наступления на Киев. Стоит заметить, что вероятное наступление не будет происходить с помощью классических ДРГ. По мнению военного эксперта это будут определенные агенты, которые, к сожалению, еще остались на территории Украины.

"Такая вероятность есть, потому что это абсолютно в стиле российских спецслужб, чтобы потом сказать "Вот, мы Украине ответили за этот теракт". Это их почерк: вызвать теракт на своей территории для того, чтобы иметь "законный" повод совершить теракт на территории другой страны", – отметил Крамаров.

Информационная гигиена

Украинцам нужно тщательно заботиться об информационной гигиене. Паника, которая сейчас бушует в социальных сетях, является безосновательной. Тезис о наступлении на Киев может тиражироваться теми людьми, которые заинтересованы в распространении российской пропаганды.

"Даже, если такой риск реально существует, Силам обороны, Национальной полиции и Службе безопасности Украины нужно быть бдительными. Если пока они не предупредили об угрозе, то сейчас это пустая болтовня", – отметил военный эксперт.

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