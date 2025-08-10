Украина с 2014 года создавала на Донбассе линию обороны, которую впоследствии в Институте изучения войны назвали "поясом крепостей". В то же время россияне настаивают на том, чтобы Вооруженные Силы вышли со всех этих территорий.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что под так называемым "поясом крепостей", вероятно, имеют в виду рубеж обороны. В частности говорится о Константиновке – Дружковке – Краматорске – Северске – Славянске.

Какой план так и не смогла реализовать Россия?

Кроме упомянутых городов, не менее важна оборона Покровска, Часового Яра, Торецка и Лимана. Это тоже крепости, за которые сейчас идут битвы. Там очень сложная ситуация, которая может иметь непредсказуемый результат.

"К сожалению, враг имеет там успех. Никто не знает, смогут ли россияне достичь своей цели, или нам все-таки удастся сковать их боями, привести к потере наступательного потенциала", – сказал Павел Лакийчук.

Оккупанты действительно продвигаются, но замысел их стратегической операции они так и не реализовали. Он заключался в прорыве нашей обороны и выходе на оперативное пространство. За крепость Покровск враг бьется уже год.

На каждый этап этой операции были выделены материальные и человеческие ресурсы. Но все пошло не по плану, соответственно все эти ресурсы просто "исчезли в воздухе". На прорыв обороны у России уже не хватает сил,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Итак, может сложиться ситуация, что россияне прорвут оборону на определенном участке, но дальше не смогут двигаться. Наступит оперативная пауза из-за отсутствия резервов. Поэтому "пояс крепостей" держится, а говорить об успехе врага слишком рано.

Напомним, в Покровск уже начали заходить российские диверсионные группы. Целью было посеять панику и заставить украинские подразделения бежать. Но путь к городу занял у оккупантов 14 дней. За это время погибло 80% личного состава. Из 150 бойцов до Покровска смогли дойти только 30.