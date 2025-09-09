Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил об успехах российской армии во время весенне-летней кампании и отметил, что оккупанты планируют двигаться дальше. За этими словами стоят 2 настоящие цели врага до конца этого года.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что говорится об одном основном направлении и общем давлении по линии фронта. Враг готовился к этому в течение последних месяцев.

Какие две цели имеют россияне на фронте до конца 2025 года?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ объяснил, что приоритетным направлением врага до конца этого года является Донецкая область. Россияне мечтают выйти на административные границы этой области.

После того, как россияне провалили наступление на Сумщине, а украинские военные проводили контратаки, вытесняя врага, все "карты были на столе". Если раньше еще можно было дискутировать, какое направление враг выберет основным, сейчас понятно – Донецкий.

Цели у врага есть 2. Первая – захват Донетчины и создание так называемой буферной зоны на Днепропетровщине, то есть максимальная оккупация этой области, насколько они смогут. Они концентрируются на этом с лета, пытаются заходить ДРГ и препятствовать нашей логистике. Вторая – истощение наших подразделений и давление по линии фронта там, где враг может

– объяснил он.

