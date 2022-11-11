На освобожденной Херсонщине нашли тела гражданских с проломленными черепами
Источник:Офис генпрокурора
В деоккупированной Херсонской области нашли тела жертв российских оккупантов. У них были проломлены черепа.
В Офисе генпрокурора отметили, что на деоккупированных территориях Херсонской области прокуроры в составе межведомственных специализированных следственно-оперативных групп продолжают фиксировать военные преступления российских военных в отношении гражданских.
Актуально Чем опасно бегство россиян для Херсона: Гуменюк расставил все точки над "і"
В Херсонской области нашли тела жертв кафиров
Во время очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района правоохранители обнаружили человеческие останки. Они лежали в погребе.
По предварительным данным, тела принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации. При первичном осмотре скелетированных трупов эксперты обнаружили травмы – переломы костей черепа.
Правоохранители нашли человеческие останки / Фото Херсонской облпрокуратуры
Остатки погибших направили для проведения комплекса экспертиз, в частности, ДНК-экспертизы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и очевидцев преступления.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Досудебное расследование продолжается.
Тела направили на экспертизу / Фото Херсонской облпрокуратуры
Стоит посмотреть – исторические кадры большого контрнаступления ВСУ на Юге: видео