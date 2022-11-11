На освобожденной Херсонщине нашли тела гражданских с проломленными черепами

В деоккупированной Херсонской области нашли тела жертв российских оккупантов. У них были проломлены черепа.

В Офисе генпрокурора отметили, что на деоккупированных территориях Херсонской области прокуроры в составе межведомственных специализированных следственно-оперативных групп продолжают фиксировать военные преступления российских военных в отношении гражданских.

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В Херсонской области нашли тела жертв кафиров

Во время очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района правоохранители обнаружили человеческие останки. Они лежали в погребе.

По предварительным данным, тела принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации. При первичном осмотре скелетированных трупов эксперты обнаружили травмы – переломы костей черепа.



Правоохранители нашли человеческие останки / Фото Херсонской облпрокуратуры

Остатки погибших направили для проведения комплекса экспертиз, в частности, ДНК-экспертизы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и очевидцев преступления.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Досудебное расследование продолжается.

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается. В ГУР Минобороны подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. Сейчас в городе проводят зачистку, поэтому гражданских просят оставаться дома.



Тела направили на экспертизу / Фото Херсонской облпрокуратуры

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