На звільненій Херсонщині знайшли тіла цивільних з проламаними черепами
Джерело:Офіс генпрокурора
На деокупованій Херсонщині знайшли тіла жертв російських окупантів. У них були проломлені черепи.
В Офісі генпрокурора зазначили, що на деокупованих територіях Херсонської області прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини російських військових щодо цивільних.
Актуально Чим небезпечна втеча росіян для Херсона: Гуменюк розставила всі крапки над "і"
На Херсонщині знайшли тіла жертв окупантів
Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району правоохоронці знайшли людські рештки. Вони лежали у погребі.
За попередніми даними, тіла належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації. При первинному огляді скелетованих трупів експерти виявили травми – переломи кісток черепа.
Правоохоронці знайшли людські рештки / Фото Херсонської облпрокуратури
Рештки загиблих скерували для проведення комплексу експертиз, зокрема ДНК-експертизи. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та очевидців злочину.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Досудове розслідування триває.
Тіла скерували на експертизу / Фото Херсонської облпрокуратури
Варто подивитися – історичні кадри великого контрнаступу ЗСУ на Півдні: відео