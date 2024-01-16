НАТО ближе к войне с Россией, чем большинство людей может осознать, – аналитик

Отношения между НАТО и Россией достаточно напряженные. Последняя постоянно угрожает Альянсу войной, поэтому там считают, что на самом деле противостояние может начаться раньше, чем мы ожидаем.

Норвежский аналитик Фабиан Гоффман считает, что страны НАТО ближе к войне с Россией, чем готовы понять. По его словам, сейчас "временное окно" для перевооружения.

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Это не будет похоже на войну в Украине

Аналитик подчеркнул, что Россия не смотрит на возможный конфликт, как это делают в НАТО. Там его рассматривают совсем по-другому.

Кроме того, важно быть осторожными по поводу предположений, что война с НАТО будет разворачиваться подобным образом, хотя и в других масштабах. На самом деле война между НАТО и Россией, скорее всего, приобретет совсем другую форму, считает аналитик.

Он убежден, что Россия не планирует крупномасштабную войну с НАТО, к которой там в первую очередь готовятся. Россия уже знает, что при таком сценарии будет уступать.

Российское мышление о войне с НАТО обращается вокруг концепции контроля и управления эскалацией.

Основная цель России в войне с НАТО – эффективно справиться с эскалацией и как можно быстрее прекратить войну на выгодных для нее условиях.

– отметил аналитик.

Он подчеркнул, что нужно вовремя прекратить военные действия, учитывая, что победа должна быть одержана до того, как обычное преимущество НАТО начнет действовать. Две ключевые концепции играют решающую роль: удары деэскалации и агрессивная санктуаризация.

Россия сможет расширить "ядерный зонтик"

Вместо полного поражения НАТО в продолжительной наземной войне Россия будет пытаться заставить НАТО подчиниться, сигнализируя о способности наносить все больший вред.

Это приведет, в частности, к нанесению ударов по критически важной гражданской инфраструктуре в европейских странах НАТО. Аналитик объяснил, что это должно быть своеобразным сообщением правительствам стран НАТО: не поддерживайте своих союзников, если не хотите, чтобы ваше население страдало.

В то же время, Россия расширит свой ядерный зонтик над любой территорией НАТО, которую ей удастся захватить.

Это будет транслировать второе сообщение: любые попытки вернуть эту территорию, особенно внешними силами НАТО (США), приведут к ядерной эскалации,

– добавил Гоффман.

Психологический страх перед эскалацией, которая может привести к неприемлемому ущербу, должен открыть двери для переговоров о будущем НАТО и архитектуре безопасности в Европе – конечно, на условиях России.

Требуется баланс решимости

Такой сценарий боевых действий не соревнование сил, а прежде всего риск. Неизвестно, кто первым отступит, когда столкнется с перспективой широкомасштабной войны, в частности потенциальным обменом стратегическими ядерными боеголовками.

Историкам холодной войны известно, что баланс военной силы не зависит от результатов соревнований. Их часто определяют балансом решительности – относительной готовностью оставаться непоколебимыми, даже когда риски растут.

Если НАТО будет нерешительным, Россия может победить. Война, которая продолжается в Украине, дает России решающий урок – Западу не хватает решимости. Внутреннее разногласие и бесконечные дискуссии об эскалации лишь укрепляют убеждение России, что НАТО отступит, когда придет время.

НАТО имеет 2-3 года

Нехватка решительности Североатлантического союза означает, что Россия не должна ждать, пока ее обычная сила будет восстановлена.

Сценарии, когда у нас есть 5-10 лет на перевооружение после окончания войны, на мой взгляд, слишком оптимистичны. Я сторонник восточноевропейских государств, имеющих в лучшем случае 2-3 года с сегодняшнего дня, чтобы восстановить надежную позицию сдерживания по отношению к России. Иначе Россия скорее рано, чем поздно бросит нам вызов,

– считает Фабиан Гоффман.

Он отметил, что НАТО должна убедительно показать России, что она не может захватить какую-либо часть территории НАТО или угрожать ударами по критически важной инфраструктуре Североатлантического союза.

Кроме этого, по словам аналитика, также следует серьезно обсудить не только то, как сдержать войну, но и как ее вести.

Наша неготовность как в физическом пространстве, так и в плане нашей когнитивной способности продумывать эти сценарии вдохновляет Россию. С 2014 г. российские интеллектуалы широко и публично обсуждают, как выиграть войну против НАТО. Где наши прения?

– спросил он.

Подытоживая, он сказал, что Европе нужны усилия всего общества, чтобы навести порядок в делах.

НАТО готовится к войне с Россией, - Bild