НАТО ближче до війни з Росією, ніж більшість людей може усвідомити, – аналітик

Відносини між НАТО та Росією доволі напружені. Остання постійно погрожує Альянсу війною, тож там вважають, що насправді протистояння може початись раніше, ніж ми очікуємо.

Норвезький аналітик Фабіан Гоффман вважає, що країни НАТО ближче до війни з Росією, ніж готові усвідомити. За його словами, зараз "часове вікно" для переозброєння.

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Це не буде схоже на війну в Україні

Аналітик наголосив, що Росія не дивиться на можливий конфлікт так само, як це роблять в НАТО. Там його розглядають зовсім інакше.

Крім того, важливо бути обережними щодо припущень, що війна з НАТО розгортатиметься подібним чином, хоча й у інших масштабах. Насправді війна між НАТО та Росією, швидше за все, набуде зовсім іншої форми, вважає аналітик.

Він переконаний, що Росія не планує великомасштабну війну з НАТО до якої там в першу чергу готуються. Росія вже знає, що за такого сценарію буде поступатися.

Російське мислення щодо війни з НАТО обертається навколо концепції контролю та управління ескалацією.

Основна мета Росії у війні з НАТО – ефективно впоратися з ескалацією та якнайшвидше припинити війну на вигідних для неї умовах,

– зазначив аналітик.

Він підкреслив, що потрібно вчасно припинити військові дії, враховуючи, що перемогу потрібно здобути до того, як звичайна перевага НАТО почне діяти. Дві ключові концепції відіграють вирішальну роль: удари деескалації та агресивна санктуаризація.

Росія зможе розширити "ядерну парасольку"

Замість повної поразки НАТО в тривалій наземній війні Росія намагатиметься змусити НАТО підкоритися, сигналізуючи про здатність завдавати все більшої шкоди.

Це призведе, зокрема, до завдання ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі в європейських країнах НАТО. Аналітик пояснив, що це має бути своєрідним повідомлення урядам країн НАТО: не підтримуйте своїх союзників, якщо не хочете, щоб ваше населення страждало.

Водночас Росія розширить свою ядерну парасольку над будь-якою територією НАТО, яку їй вдасться захопити.

Це транслюватиме друге повідомлення: будь-які спроби повернути цю територію, особливо зовнішніми силами НАТО (США), призведуть до ядерної ескалації,

– додав Гоффман.

Психологічний страх перед ескалацією, яка зрештою може призвести до неприйнятної шкоди, має відкрити двері для переговорів про майбутнє НАТО та архітектуру безпеки в Європі – звісно, на умовах Росії.

Потрібен баланс рішучості

Такий сценарій бойових дій є не змаганням сил, а передусім ризиком. Невідомо, хто першим відступить, коли зіткнеться з перспективою широкомасштабної війни, зокрема, потенційним обміном стратегічними ядерними боєголовками.

Історикам холодної війни відомо, що баланс військової сили не залежить від результатів змагань. Натомість їх часто визначають балансом рішучості – відносною готовністю залишатися непохитними, навіть коли ризики зростають.

Якщо НАТО буде нерішучим, Росія може перемогти. Війна, яка триває в Україні, дає Росії вирішальний урок – Заходу бракує рішучості. Внутрішня розбіжність і нескінченні дискусії про ескалацію лише зміцнюють переконання Росії, що НАТО відступить, коли настане час.

НАТО має 2 – 3 роки

Брак рішучості Альянсу означає, що Росії не потрібно чекати, поки її звичайна сила буде відновлена.

Сценарії, коли ми маємо 5-10 років на переозброєння після закінчення війни, на мій погляд, занадто оптимістичні. Я прихильник східноєвропейських держав, які мають у кращому випадку 2-3 роки від сьогодні, щоб відновити надійну позицію стримування стосовно Росії. Інакше Росія скоріше рано, ніж пізно кине нам виклик,

– вважає Фабіан Гоффман.

Він зазначив, що НАТО має переконливо показати Росії, що вона не може захопити будь-яку частину території НАТО або погрожувати ударами по критично важливій інфраструктурі Альянсу.

Крім цього, за словами аналітика, також варто серйозно обговорити не лише те, як стримати війну, але й те, як її вести.

Наша неготовність як у фізичному просторі, так і в плані нашої когнітивної здатності продумувати ці сценарії надихає Росію. З 2014 року російські інтелектуали широко та публічно обговорюють, як виграти війну проти НАТО. Де наші дебати?

– запитав він.

Підсумовуючи, він сказав, що Європі, потрібні зусилля всього суспільства, щоб навести порядок у справах.

НАТО готується до війни з Росією, – Bild